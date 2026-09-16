Tite é o novo treinador do BotafogoLucas Figueiredo / CBF
Botafogo acerta a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele irá assinar contrato com o Alvinegro até 2028
Botafogo acerta a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele irá assinar contrato com o Alvinegro até 2028
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