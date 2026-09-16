Tite é o novo treinador do BotafogoLucas Figueiredo / CBF

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Pedro Logato
O Botafogo já tem um novo treinador para a temporada de 2026. Depois de alguns dias de conversas, o Alvinegro fechou com Tite, de 65 anos, que dirigiu a seleção brasileira e estava sem trabalhar desde março, quando deixou o Cruzeiro. O gaúcho irá assinar contrato até o fim de 2028.
Diante do desempenho ruim do time com o interino Rodrigo Bellão, a diretoria da SAF alvinegra entendeu a necessidade de antecipar a contratação de um novo técnico. O planejamento ideal era a chegada de alguém para 2027, mas isso precisou ser mudado por causa da proximidade com a zona de rebaixamento do Brasileirão (tem 32 pontos, quando a mais do que o Vasco, 17º colocado e que abre o Z-4 com 28).
Com essa decisão tomada, o Botafogo então deu início à busca por um profissional para ser contratado ainda nesta semana. Afinal, haverá uma parada de 17 dias por causa da Data Fifa e o período é considerado essencial para Tite ter tempo para poder trabalhar com o elenco durante os treinos sem jogos a cada três dias.
Atualmente, o Alvinegro ocupa a 14ª colocação com 32 pontos. De acordo com o portal "Infobola", do matemática Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 8%. A vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.
Tite está sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.
Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.
O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.
O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.