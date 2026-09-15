Ferraresi em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ferraresi em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2026 18:15





Os jogos da seleção venezuelana contra Marrocos, serão no dia 28; contra a Coreia do Sul, no dia 2 de outubro; e contra a Jordânia, no dia 6 de outubro. Todos acontecerão na Ásia. A Venezuela anunciou nesta terça-feira (15) a convocação da seleção para a próxima Data Fifa. Na lista de Oswaldo Vizcarrondo está o nome de Nahuel Ferraresi, que pode desfalcar o Botafogo no clássico com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no dia 7 de outubro.Os jogos da seleção venezuelana contra Marrocos, serão no dia 28; contra a Coreia do Sul, no dia 2 de outubro; e contra a Jordânia, no dia 6 de outubro. Todos acontecerão na Ásia.





Ferraresi foi o segundo jogador do Glorioso convocado para representar seu país. Anteriormente, o volante Danilo Santos foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia. No caso do brasileiro, o último compromisso será no dia 3 de outubro, podendo retornar antes do clássico. Leia mais: Apresentado no Cruzeiro, Viña detalha polêmica com River e Flamengo Ferraresi foi o segundo jogador do Glorioso convocado para representar seu país. Anteriormente, o volante Danilo Santos foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia. No caso do brasileiro, o último compromisso será no dia 3 de outubro, podendo retornar antes do clássico.

A temporada de Ferraresi no Alvinegro

Ferraresi é um dos pilares defensivos do Botafogo em 2026. Contratado em março, o zagueiro venezuelano é titular absoluto do Glorioso e, ao todo, disputou 26 partidas. A última vez em que o defensor ficou no banco de reservas foi em maio. Desde então, atuou em 11 jogos e foi desfalque somente em um, já que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Momento do Botafogo

O possível desfalque de Ferraresi pode ser um balde de água fria para o Alvinegro, que não vive um bom momento na temporada e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico interino Rodrigo Bellão - foram duas derrotas e dois empates.



No segundo turno da competição nacional, o Glorioso faz uma das piores campanhas, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo nesta quarta-feira (16), contra o Grêmio, em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Ferraresi será desfalque no confronto por suspensão, uma vez que levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (12).