Justino em ação durante treino do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Técnico interino do Botafogo, Rodrigo Bellão deve ganhar um reforço para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (16): Justino. O zagueiro foi desfalque no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (12), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas retomou os treinos com o grupo e, então, tem tudo para estar à disposição.
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Ele ficou fora da lista de jogadores relacionados para o duelo com o Massa Bruta por causa de uma faringite bacteriana. Na ocasião, Ferraresi e Lucas Monzón apareceram na escalação principal - já haviam atuado juntos no empate por 0 a 0 com o Palmeiras.

Cria das categorias de base do Glorioso, Justino passou a receber oportunidades no elenco profissional nesta temporada. Ao todo, fez dois gols em 22 jogos, 18 entre os titulares.
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Para tentar voltar a vencer

O Alvinegro amarga sequência de seis partidas sem ganhar na competição nacional. A última vitória foi sobre o Cruzeiro, no dia 26 de julho, no Mineirão, pela 20ª rodada. O gol do triunfo por 1 a 0 foi de Justino, de cabeça. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.
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. Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08
. Vitória 1x0 Botafogo - 16/08
. Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08
. Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08
. Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09
. Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09

Agenda

Botafogo e Grêmio vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois brigam na parte de baixo da tabela e precisam vencer para respirar na luta contra o rebaixamento.
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Neste momento, o Glorioso é o 14º colocado, com 32 pontos. Já o Tricolor Gaúcho aparece na 16ª posição, com 28. Quem abre a zona da degola é o Vasco, que também tem 28.