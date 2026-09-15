Justino em ação durante treino do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Justino em ação durante treino do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/09/2026 11:53 | Atualizado 15/09/2026 13:45

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Ele ficou fora da lista de jogadores relacionados para o duelo com o Massa Bruta por causa de uma faringite bacteriana. Na ocasião, Ferraresi e Lucas Monzón apareceram na escalação principal - já haviam atuado juntos no



Cria das categorias de base do Glorioso, Justino passou a receber oportunidades no elenco profissional nesta temporada. Ao todo, fez dois gols em 22 jogos, 18 entre os titulares. Ele ficou fora da lista de jogadores relacionados para o duelo com o Massa Bruta por causa de uma faringite bacteriana. Na ocasião, Ferraresi e Lucas Monzón apareceram na escalação principal - já haviam atuado juntos no empate por 0 a 0 com o Palmeiras Cria das categorias de base do Glorioso, Justino passou a receber oportunidades no elenco profissional nesta temporada. Ao todo, fez dois gols em 22 jogos, 18 entre os titulares.

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Para tentar voltar a vencer

O Alvinegro amarga sequência de seis partidas sem ganhar na competição nacional. A última vitória foi sobre o Cruzeiro, no dia 26 de julho, no Mineirão, pela 20ª rodada. O gol do triunfo por 1 a 0 foi de Justino, de cabeça. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.

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. Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08

. Vitória 1x0 Botafogo - 16/08

. Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08

. Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08

. Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09

. Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09 Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08Vitória 1x0 Botafogo - 16/08Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09

Agenda

Botafogo e Grêmio vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois brigam na parte de baixo da tabela e precisam vencer para respirar na luta contra o rebaixamento.