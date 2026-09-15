Botafogo avalia a contratação de Tite - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Botafogo avalia a contratação de TiteGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 15/09/2026 13:18



Botafogo deve marcar uma nova reunião com Tite após o primeiro encontro entre as partes, realizado na última segunda-feira (14). Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN', o treinador gostou do que ouviu da diretoria alvinegra e vê com bons olhos a possibilidade de comandar o clube.

A conversa inicial teve caráter exploratório. Uma nova reunião deve contar com a presença de Gilmar Veloz, empresário do técnico, quando o Glorioso poderá apresentar uma eventual proposta.



Apesar do interesse, o Botafogo ainda não definiu se Tite será o escolhido para assumir o cargo. A diretoria pretende discutir internamente o perfil desejado e avaliar outros nomes antes de avançar nas negociações.

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"Foi muito mais exploratória do que propriamente para oferecer um projeto ou discutir valores", explicou Bruno Andrade, durante o programa 'Fala a Fonte'. O jornalista também ressaltou que ainda não houve nenhuma oferta oficial apresentada ao treinador. "Foi muito mais exploratória do que propriamente para oferecer um projeto ou discutir valores", explicou Bruno Andrade, durante o programa 'Fala a Fonte'. O jornalista também ressaltou que ainda não houve nenhuma oferta oficial apresentada ao treinador.

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O ex-comandante da seleção brasileira, por sua vez, recebeu de forma positiva o contato inicial feito pelo Alvinegro. "Só o fato de se colocar à disposição para conversar é sinal que o Tite vê com bons olhos essa iniciativa, essa possibilidade", afirmou o repórter.

O ex-comandante da seleção brasileira, por sua vez, recebeu de forma positiva o contato inicial feito pelo Alvinegro. "Só o fato de se colocar à disposição para conversar é sinal que o Tite vê com bons olhos essa iniciativa, essa possibilidade", afirmou o repórter.

Uma eventual negociação ainda dependerá de pontos como duração do contrato, valores, bonificações e a avaliação do técnico sobre o elenco.

Apesar das incertezas sobre os próximos passos, Bruno Andrade concluiu: "O Tite sim, vê com bons olhos o Botafogo".

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato