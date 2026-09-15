O Botafogo deve marcar uma nova reunião com Tite após o primeiro encontro entre as partes, realizado na última segunda-feira (14). Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN', o treinador gostou do que ouviu da diretoria alvinegra e vê com bons olhos a possibilidade de comandar o clube.
Apesar do interesse, o Botafogo ainda não definiu se Tite será o escolhido para assumir o cargo. A diretoria pretende discutir internamente o perfil desejado e avaliar outros nomes antes de avançar nas negociações.
"Foi muito mais exploratória do que propriamente para oferecer um projeto ou discutir valores", explicou Bruno Andrade, durante o programa 'Fala a Fonte'. O jornalista também ressaltou que ainda não houve nenhuma oferta oficial apresentada ao treinador.
O ex-comandante da seleção brasileira, por sua vez, recebeu de forma positiva o contato inicial feito pelo Alvinegro. "Só o fato de se colocar à disposição para conversar é sinal que o Tite vê com bons olhos essa iniciativa, essa possibilidade", afirmou o repórter.
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