Botafogo avalia a contratação de TiteGustavo Aleixo/Cruzeiro

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Bernardo Fonseca
O Botafogo deve marcar uma nova reunião com Tite após o primeiro encontro entre as partes, realizado na última segunda-feira (14). Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN', o treinador gostou do que ouviu da diretoria alvinegra e vê com bons olhos a possibilidade de comandar o clube.
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A conversa inicial teve caráter exploratório. Uma nova reunião deve contar com a presença de Gilmar Veloz, empresário do técnico, quando o Glorioso poderá apresentar uma eventual proposta.
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Apesar do interesse, o Botafogo ainda não definiu se Tite será o escolhido para assumir o cargo. A diretoria pretende discutir internamente o perfil desejado e avaliar outros nomes antes de avançar nas negociações.
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"Foi muito mais exploratória do que propriamente para oferecer um projeto ou discutir valores", explicou Bruno Andrade, durante o programa 'Fala a Fonte'. O jornalista também ressaltou que ainda não houve nenhuma oferta oficial apresentada ao treinador.
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O ex-comandante da seleção brasileira, por sua vez, recebeu de forma positiva o contato inicial feito pelo Alvinegro. "Só o fato de se colocar à disposição para conversar é sinal que o Tite vê com bons olhos essa iniciativa, essa possibilidade", afirmou o repórter.
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Uma eventual negociação ainda dependerá de pontos como duração do contrato, valores, bonificações e a avaliação do técnico sobre o elenco.
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Apesar das incertezas sobre os próximos passos, Bruno Andrade concluiu: "O Tite sim, vê com bons olhos o Botafogo".
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato