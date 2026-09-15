Gabriel Batista em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Gabriel Batista em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/09/2026 18:22

Contratado na última janela de transferências , Gabriel Batista valorizou a sequência de boas atuações pelo Botafogo . O goleiro, que tem sido um dos destaques do time, mostrou estar satisfeito com o desempenho. Ele foi comprado ao Santa Clara, de Portugal, e assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029.

“Muito feliz por estar ajudando. O principal é poder ajudar a equipe. Tento estar sempre focado nos jogos, esqueço um pouco o que acontece fora. Fiz defesas que colaboraram de alguma forma, isso é o mais importante”, disse o arqueiro, em entrevista ao canal oficial do clube.

O próximo adversário será o Grêmio, em duelo direto na briga contra o rebaixamento. A bola vai rolar nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o 14ª colocado, com 32 pontos. Já o Tricolor Gaúcho aparece na 16ª posição, com 28. Quem abre a zona da degola é o Vasco , que também tem 28.

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O Botafogo espera ganhar não só para respirar na tabela, mas também para encerrar um jejum de seis jogos sem vencer na competição nacional . “Nosso principal foco é vencer o jogo. Sabemos que é um confronto direto, que é importante. Faremos de tudo para ganhar”, garantiu Gabriel Batista.

Outras respostas de Gabriel Batista

. Retorno ao Rio: “Foi muito fácil tomar a decisão de retornar, de estar aqui no clube, na minha cidade, perto das pessoas que amo. Ainda mais para representar esse clube grandioso. A adaptação foi fácil, já me sinto em casa. É um grupo excelente, todos me receberam muito bem. Agora é dar continuidade”.



. Disputa com Warleson: “A disputa só faz bem ao Botafogo. Temos uma relação muito boa entre os goleiros, é normal ter essa união. A competitividade entre nós faz com que o clube ganhe cada vez mais”.



. Sonha com a Seleção?: “O principal foco é ajudar o clube. Tudo que acontecer em relação à seleção brasileira vai ser consequência do trabalho que faço por aqui. O foco é total no Botafogo”.



. Histórico de goleiros do Botafogo: “A escola de goleiros do Botafogo é muito importante para o futebol brasileiro. São goleiros que fizeram história aqui e chegaram à seleção brasileira. Espero chegar perto do que foram para o clube”.



. Jogar com os pés: “O futebol atualmente pede muito que o goleiro participe das ações defensivas e da construção de jogo. Eu sempre tento fazer o mais simples possível. A ideia é acertar o máximo possível. Tem momentos que não dá, claro, e vamos para as bolas longas”.