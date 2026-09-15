Bruno Lage comandou o Botafogo de julho até outubro de 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Bruno Lage comandou o Botafogo de julho até outubro de 2023 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2026 15:17

O processo movido por Bruno Lage contra o Botafogo pode estar chegando ao fim. A 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro marcou para o dia 25 de setembro, às 9h40 (horário de Brasília), a audiência sobre o caso da rescisão de contrato do técnico português, ocorrida em 2023. A informação é da 'ESPN'.

Entenda o caso

O treinador português cobra R$ 9,6 milhões do Glorioso referentes às verbas rescisórias, indenizações e danos morais. Ele alega que não recebeu nenhuma quantia pela rescisão e que o clube descumpriu um acordo extrajudicial de parcelamento do pagamento das verbas devidas.

Entre os pedidos estão o pagamento de salários até dezembro de 2023, FGTS com multa de 40%, férias e 13º proporcionais, multas e indenização por danos morais de R$ 100 mil.





O comandante pede, além da quitação dos valores e do pagamento de multas, uma indenização por danos morais de pelo menos R$ 100 mil e a condenação do clube a pagar os honorários advocatícios em 15% do valor da causa.



Anteriormente, as partes informaram à Justiça que estavam negociando, mas um acordo não foi alcançado. Quando o Botafogo apresentou sua lista de credores à Justiça no pedido de recuperação judicial da SAF, em abril deste ano, afirmou que devia "apenas" R$ 2.489.611,88 ao técnico — ou seja, quase quatro vezes menos.



Em abril de 2025, Bruno Lage também entrou com uma ação na Justiça da Inglaterra contra John Textor e cobrou 6 milhões de libras (R$ 46 milhões). O treinador alegou que o norte-americano se comprometeu a oferecê-lo a oportunidade de comandar o Lyon ou o Crystal Palace no período de 1º de janeiro a 15 de abril de 2024. Leia mais: Tite vê com bons olhos projeto do Botafogo, que prepara novo encontro O comandante pede, além da quitação dos valores e do pagamento de multas, uma indenização por danos morais de pelo menos R$ 100 mil e a condenação do clube a pagar os honorários advocatícios em 15% do valor da causa.Anteriormente, as partes informaram à Justiça que estavam negociando, mas um acordo não foi alcançado. Quando o Botafogo apresentou sua lista de credores à Justiça no pedido de recuperação judicial da SAF, em abril deste ano, afirmou que devia "apenas" R$ 2.489.611,88 ao técnico — ou seja, quase quatro vezes menos.Em abril de 2025, Bruno Lage também entrou com uma ação na Justiça da Inglaterra contra John Textor e cobrou 6 milhões de libras (R$ 46 milhões). O treinador alegou que o norte-americano se comprometeu a oferecê-lo a oportunidade de comandar o Lyon ou o Crystal Palace no período de 1º de janeiro a 15 de abril de 2024.

Passagem de Bruno Lage pelo Botafogo

Bruno Lage comandou o Botafogo de julho a outubro de 2023. O desempenho ruim custou a demissão e a disputa pelo título brasileiro. Ao todo, somou cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas em 16 jogos.

Qual é o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo nesta quarta-feira (16) contra o Grêmio, em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.