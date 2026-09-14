Botafogo avalia a contratação de TiteLucas Figueiredo / CBF

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João André Pombo
A diretoria do Botafogo definiu o ex-treinador da seleção brasileira Tite como prioridade para assumir o comando da equipe. Por meio das redes sociais, os torcedores alvinegros se dividiram a respeito do nome, enquanto uma parcela avalia ser o melhor dentre as opções do mercado, outra parte acha seu estilo de jogo é ultrapassado.
O comandante de 65 anos, teve destaque principalmente pelo Corinthians, onde conquistou um Mundial de Clubes (2012), uma Copa Libertadores (2012), dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013). Além disso, comandou a Seleção por seis anos, vencendo apenas uma Copa América (2019), apesar do trabalho memorável.
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Tite está sendo visto com bons olhos por uma boa parcela dos botafoguenses, por conta de seu tamanho e experiência no futebol brasileiro, consideradas como características essenciais, visto o momento delicado que vive o clube.
"Botafogo precisa de técnico grande, e ele é disparado o melhor entre os disponíveis. Tem que fechar hoje para já estar treinando amanhã", disse um usuário por meio do 'X', reforçando a urgência de contratar um treinador.
Outro companheiro de arquibancada concordou, mas com ressalvas: "Também acho que é a melhor opção, mas não deve vir por conta do salário alto", relembrando a situação financeira delicada que o Glorioso está passando atualmente.
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Enquanto isso, mesmo contrariados com o nome do técnico veterano, os botafoguenses optam pela urgência ao invés de um nome ideal.
"Na boa, agora não é hora de reclamar de nome nenhum. Pode chegar qualquer um para treinar o time, a gente tem que abraçar e torcer para ele conseguir arrancar 13 pontos. No fim do ano a gente repensa, momento não pode ter uma exigência tão alta", opinou o torcedor, com receio da equipe ser rebaixada.
E de forma mais acintosa, outra parcela dos alvinegros se mostra completamente contrária a vinda dele.
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"Alguém influente tem que levantar a tag Tite não! Hoje em dia ele aparenta ser um ex-treinador em atividade. É o filho dele quem treina e escala o plantel, desse jeito o associativo vai levar a gente para o quarto rebaixamento", disse. Outro foi além nas críticas a diretoria: "Esse cara nunca quis e sempre recusou treinar a gente, agora que está em baixa vai querer vir? Realmente, onde o associativo toca sempre tem o mesmo destino: a Série B", completou.
Por fim, os rivais celebraram a notícia de que Tite seria a prioridade da diretoria botafoguense, por avaliar que o treinador não tem nível para manter a equipe na série A. Veja abaixo:
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Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @juliosouzacrf
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @henryrz14_
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @eduhuxms
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @sigameeeosbons
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @Di_1979
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @rhcpepe
Torcedores de rivais do Botafogo celebrando o interesse da equipe em Tite - Reprodução/X @lastuita
*Reportagem de João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza