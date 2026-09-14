Botafogo avalia a contratação de Tite - Lucas Figueiredo / CBF

Botafogo avalia a contratação de TiteLucas Figueiredo / CBF

Publicado 14/09/2026 17:39

Tite como prioridade para assumir o comando da equipe. Por meio das redes sociais, os torcedores alvinegros se dividiram a respeito do nome, enquanto uma parcela avalia ser o melhor dentre as opções do mercado, outra parte acha seu estilo de jogo é ultrapassado. A diretoria do Botafogo definiu o ex-treinador da seleção brasileira. Por meio das redes sociais, os torcedores alvinegros se dividiram a respeito do nome, enquanto uma parcela avalia ser o melhor dentre as opções do mercado, outra parte acha seu estilo de jogo é ultrapassado.

O comandante de 65 anos, teve destaque principalmente pelo Corinthians, onde conquistou um Mundial de Clubes (2012), uma Copa Libertadores (2012), dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013). Além disso, comandou a Seleção por seis anos, vencendo apenas uma Copa América (2019), apesar do trabalho memorável.

Tite está sendo visto com bons olhos por uma boa parcela dos botafoguenses, por conta de seu tamanho e experiência no futebol brasileiro, consideradas como características essenciais, visto o momento delicado que vive o clube.

"Botafogo precisa de técnico grande, e ele é disparado o melhor entre os disponíveis. Tem que fechar hoje para já estar treinando amanhã", disse um usuário por meio do 'X', reforçando a urgência de contratar um treinador.

Outro companheiro de arquibancada concordou, mas com ressalvas: "Também acho que é a melhor opção, mas não deve vir por conta do salário alto", relembrando a situação financeira delicada que o Glorioso está passando atualmente.

Enquanto isso, mesmo contrariados com o nome do técnico veterano, os botafoguenses optam pela urgência ao invés de um nome ideal.

"Na boa, agora não é hora de reclamar de nome nenhum. Pode chegar qualquer um para treinar o time, a gente tem que abraçar e torcer para ele conseguir arrancar 13 pontos. No fim do ano a gente repensa, momento não pode ter uma exigência tão alta", opinou o torcedor, com receio da equipe ser rebaixada.

E de forma mais acintosa, outra parcela dos alvinegros se mostra completamente contrária a vinda dele.

"Alguém influente tem que levantar a tag Tite não! Hoje em dia ele aparenta ser um ex-treinador em atividade. É o filho dele quem treina e escala o plantel, desse jeito o associativo vai levar a gente para o quarto rebaixamento", disse. Outro foi além nas críticas a diretoria: "Esse cara nunca quis e sempre recusou treinar a gente, agora que está em baixa vai querer vir? Realmente, onde o associativo toca sempre tem o mesmo destino: a Série B", completou.

Por fim, os rivais celebraram a notícia de que Tite seria a prioridade da diretoria botafoguense, por avaliar que o treinador não tem nível para manter a equipe na série A. Veja abaixo:

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*Reportagem de João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza