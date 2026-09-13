Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Jorge Rodrigues/ AGIF

Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato BrasileiroFoto: Jorge Rodrigues/ AGIF

Publicado 13/09/2026 13:23





"Fui informado pelo delegado da partida, o senhor Marcos Vinicius, que, após a expulsão do atleta do Red Bull Bragantino, o sr. Wallace Yan, quando já se encontrava fora do campo de jogo se direcionando para o vestiário, houve uma discussão entre o jogador expulso e o senhor Marcos Silva, assessor de imprensa do Botafogo. Os mesmos foram contidos por suas comissões e direcionados para os vestiários". A confusão envolvendo Wallace Yan e o Botafogo não ficou apenas dentro dos gramados. O atacante do Bragantino foi expulso no empate por 1 a 1 com o Glorioso no último sábado (13) e também foi citado na súmula enviada à CBF. O árbitro Fernando Mendes relatou uma confusão entre o ex-Flamengo e um assessor do Botafogo."Fui informado pelo delegado da partida, o senhor Marcos Vinicius, que, após a expulsão do atleta do Red Bull Bragantino, o sr. Wallace Yan, quando já se encontrava fora do campo de jogo se direcionando para o vestiário, houve uma discussão entre o jogador expulso e o senhor Marcos Silva, assessor de imprensa do Botafogo. Os mesmos foram contidos por suas comissões e direcionados para os vestiários".

Entenda como foi a expulsão de Wallace Yan

Aos 43 minutos do primeiro tempo, o VAR viu uma agressão questionável de Wallace Yan ao trombar em velocidade com Ferraresi e recomendou a revisão do lance. O árbitro resolveu dar o cartão vermelho ao jovem ex-Flamengo, que deixou o campo aos prantos.



No caminho do vestiário, chorando, o jogador levantou o calção e mostrou a tatuagem da taça da Libertadores para os torcedores do Fogão. O atleta foi campeão da competição pelo Rubro-Negro.

Relembre como foi a atuação do Botafogo contra o Bragantino

No primeiro tempo, o Bragantino dominou o jogo. Aos 30 minutos, a equipe de Bragança Paulista abriu o placar com gol contra de Lucas Monzon. Apesar de criar grandes oportunidades, o Bragantino não conseguiu convertê-las em gol.



Após a expulsão de Wallace Yan, o Botafogo voltou o segundo tempo criando melhores oportunidades na partida, até que o lateral Vitinho empatou o jogo para o Glorioso, aos 10 minutos. Apesar de ambos os times terem tido oportunidades claras de sair com a vitória, a partida terminou 1 a 1.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (16), contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.