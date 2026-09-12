De cabeça, Vitinho marcou o único gol do Alvinegro, no Niltão - Vítor Silva/Botafogo

De cabeça, Vitinho marcou o único gol do Alvinegro, no NiltãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/09/2026 23:09



O Botafogo chegou à sexta partida sem vencer no Brasileirão com o 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e vive situação preocupante. E Vitinho, autor do gol de empate, é sincero ao considerar que o time não faz bom campeonato e que deveria estar melhor posicionado na tabela, e não a quatro pontos da zona de rebaixamento.

"Então, eu fico feliz pelo gol, claro que eu não fico feliz pelo resultado. A frustação da torcida é a mesma que a nossa. O jogo contra o Palmeiras mostra que a gente pode fazer um campeonato muito melhor e terminar mais acima na tabela", disse à Amazon Prime.

Com nove reforços para este segundo semestre, o Botafogo espera terminar o ano sem sustos. Entre críticas da torcida e expectativa de melhora, o lateral-direito prefere deixar de lado as opiniões que vem de fora. Mas mantém a confiança de uma recuperação nesta reta final de temporada.



"A gente sabe que é um momento de transição do clube, mas isso fica com a diretoria, para as pessoas que estão fora. O nosso foco é dentro de campo, levar o Botafogo no mais alto nível da tabela. A gente sabe que poderia estar (em um lugar) muito mais alto na tabela e acabou pecando durante a competição. Temos time para ficar muito melhor no fim do ano. É isso que a gente vai procurar, trabalhar, para conseguir os objetivos", avisou.



Vitinho espera contribuir mais no ataque



Autor do gol de empate com uma cabeçada dentro da área, Vitinho relembrou o início de carreira, quando atuava como atacante no Cruzeiro. Sem modéstia, acredita que tem condições de ser mais decisivo no ataque do Botafogo.



"É uma coisa que eu procuro muito lá na frente, ser decisivo, fazer passe para a finalização, aparecer um pouco mais. Acho que a parte defensiva todo mundo sabe da minha qualidade. Como eu tenho facilidade de chegar muito na frente, muitas vezes eu acabo errando, mas não é porque eu quero. E eu vou continuar insistindo, porque eu sei que eu sou bom nisso, eu era atacante", disse.

Próximos jogos do Botafogo



Sem vencer desde 26 de julho no Brasileirão, quando fez 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o Glorioso terá nova chance na quarta-feira (16). E será um duelo importante contra o Grêmio, que vem logo atrás na tabela, em 15º lugar, com 28 pontos.



A partida, válida pela 21ª rodada adiada, será no Nilton Santos, às 19h30. Na sequência, o Botafogo enfrentará outro time que luta contra o rebaixamento, o Mirassol, no sábabo (19), fora de casa, às 17h.