De cabeça, Vitinho marcou o único gol do Alvinegro, no NiltãoVítor Silva/Botafogo
Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor'
Lateral concorda com frustação dos torcedores com a campanha ruim do Glorioso no Campeonato Brasileiro, mas confia em recuperação
Vitinho espera contribuir mais no ataque
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Botafogo não aproveita expulsão de Wallace Yan e tropeça no Bragantino
Dominado até o cartão vermelho do atacante adversário, Glorioso fica no 1 a 1 no Nilton Santos e vê o Z-4 ficar cada vez mais perto
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Matheus Martins segue fora dos jogos, e Botafogo explica situação
Atacante está reintegrado ao elenco desde domingo, após o Dínamo de Moscou devolvê-lo sob o argumento de reprovação nos exames médicos
Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem
Alvinegro ocupa a 14ª posição e terá baixa importante no ataque, enquanto adversário chega pressionado após duas derrotas seguidas
Botafogo chama torcedores para apresentação de Ziyech neste sábado
Atacante marroquino terá primeiro contato com os alvinegros em partida do Brasileiro em jogo contra o Bragantino no Nilton Santos
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