Rodrigo Bellão comanda treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Rodrigo Souza
O Botafogo deve apostar suas fichas em Rodrigo Bellão. O técnico interino ganhou uma nova chance após o empate sem gols contra o Palmeiras, no último dia 6. Em entrevista ao canal "Gigante Glorioso", nesta última quinta-feira (10), o presidente João Paulo Magalhães reiterou a confiança no treinador. O mandatário revelou que houve conversas por treinadores, mas o Glorioso recuou.
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"(Rodrigo) Bellão segue como interino, bem respaldado por 20 profissionais que compõem a comissão técnica, especialmente o "Fera" (Marcelo Salles), e respaldado pelos atletas. Houve contato da diretoria com alguns treinadores estrangeiros que trabalham no exterior, mas a falta de conhecimento do futebol brasileiro e do elenco significou alto risco", disse o presidente do Botafogo.
Após demitir Franclim Carvalho, o Botafogo deu voto de confiança para Rodrigo Bellão. Porém, a falta de resultados e a proximidade com a zona de rebaixamento ligaram um alerta. O jogo contra o Palmeiras, no entanto, pode ter sido um divisor de águas pela mudança de postura do time. O Alvinegro não descarta buscar um novo treinador, mas, por enquanto, há confiança no interino.
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Em 14º lugar com 31 pontos, o Botafogo tem apenas seis a mais do que o Vasco, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino tem um jogo a menos e ainda tem um clássico contra o próprio Glorioso, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes, o Alvinegro enfrenta o Bragantino e Grêmio em casa, além do Mirassol fora de casa.
O Botafogo volta a campo neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há cinco jogos, o Alvinegro tenta encerrar o jejum para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e tentar voltar a se aproximar da disputa por vaga na Libertadores, que ficou distante por causa da seca.