Rodrigo Bellão comanda treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Botafogo dá respaldo para Bellão e acredita em evolução do trabalho
Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, Alvinegro busca encerrar o jejum neste sábado (12), às 20h30, contra o Bragantino
Botafogo dá respaldo para Bellão e acredita em evolução do trabalho
Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, Alvinegro busca encerrar o jejum neste sábado (12), às 20h30, contra o Bragantino
Botafogo encerra busca por reforços e não contratará mais na janela
Clube reformula elenco e termina período com nove chegadas e 15 saídas, além de redução superior a R$ 6 milhões na folha salarial
Arthur Chaves vive expectativa por primeira chance no Botafogo
Um dos reforços do Glorioso para a sequência da temporada, zagueiro deve ser relacionado para enfrentar o Red Bull Bragantino
Botafogo anuncia contratação do atacante marroquino Ziyech
Jogador já estava no Rio de Janeiro desde terça-feira (8), passou por exames médicos e assinou com o Glorioso até dezembro de 2028
Botafogo deve ter retorno de laterais no duelo com o Bragantino
Alex Telles e Paulinho, que estavam lesionados, se recuperaram e já retomaram as atividades com o restante do elenco no CT Lonier
Sem reposição, Botafogo deve recusar oferta por Arthur Cabral
Alvinegro tentou contratar atacante paraguaio, porém, clube argentino não liberou veterano; centroavante brasileiro vem sendo criticado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.