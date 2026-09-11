Arthur Chaves (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Arthur Chaves (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/09/2026 08:57

Recém-contratado pelo Botafogo , Arthur Chaves deve estar à disposição do técnico Rodrigo Bellão para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste sábado (12). O zagueiro, que já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e treina com o restante do elenco no CT Lonier, vive expectativa para ganhar os seus primeiros minutos com a camisa alvinegra.

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Ele foi um dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo com o Glorioso até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.



“Eu me sinto bem, (a data da estreia) é uma escolha do comandante. Estava treinando na Alemanha, onde a exigência física é grande”, disse o defensor, em sua apresentação oficial. Arthur Chaves disputará posição com Ferraresi, Justino e Lucas Monzón, jogadores que têm sido mais utilizados no setor. Ele foi um dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo com o Glorioso até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.“Eu me sinto bem, (a data da estreia) é uma escolha do comandante. Estava treinando na Alemanha, onde a exigência física é grande”, disse o defensor, em sua apresentação oficial. Arthur Chaves disputará posição com Ferraresi, Justino e Lucas Monzón, jogadores que têm sido mais utilizados no setor.

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A tendência é que o zagueiro apareça ao menos no banco de reservas. A tendência é que o zagueiro apareça ao menos no banco de reservas.

Outras novidades

Alex Telles e Paulinho também devem voltar a figurar entre os relacionados. Os laterais-esquerdos, que estavam em tratamento no departamento médico, já se recuperaram dos seus respectivos problemas físicos e retomaram as atividades com o grupo recentemente.

Agenda

Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para não entrar na briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Vasco , com 25.