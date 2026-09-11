Arthur Chaves (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Ele foi um dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo com o Glorioso até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.
“Eu me sinto bem, (a data da estreia) é uma escolha do comandante. Estava treinando na Alemanha, onde a exigência física é grande”, disse o defensor, em sua apresentação oficial. Arthur Chaves disputará posição com Ferraresi, Justino e Lucas Monzón, jogadores que têm sido mais utilizados no setor.
A tendência é que o zagueiro apareça ao menos no banco de reservas.
Outras novidades
Alex Telles machucou a coxa esquerda na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, há aproximadamente uma semana. Já Paulinho estava afastado há mais tempo. Ele sofreu uma lesão na mesma região durante um treino, em meados de agosto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.