Ziyech é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

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Theo Faria
O Botafogo oficializou nesta quinta-feira (10) a contratação de Ziyech. O atacante marroquino assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028. Ele já estava no Rio de Janeiro desde terça-feira (8), mas ainda precisava passar por exames médicos para firmar o acordo. 
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O jogador vestia a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos, mas rescindiu contrato para chegar ao clube carioca. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 16 jogos nesta temporada.

Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).
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