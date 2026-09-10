Ziyech é o novo reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo
Ao longo da carreira, Ziyech acumulou passagens por grandes times europeus, como Ajax e Chelsea. Além disso, defendeu a seleção marroquina em duas Copas do Mundo (2018 e 2022).
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