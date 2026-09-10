Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Técnico do Botafogo, Rodrigo Bellão deve contar com o retorno de Alex Telles e Paulinho para enfrentar o Red Bull Bragantino, no sábado (12). Os laterais-esquerdos, que estavam em tratamento no departamento médico, já retomaram as atividades com o elenco no CT Lonier.
Leia mais: Sem reposição, Botafogo deve recusar oferta por Arthur Cabral

Alex Telles machucou a coxa esquerda na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, há aproximadamente uma semana. Já Paulinho estava afastado há mais tempo. Ele sofreu uma lesão na mesma região durante um treino, em meados de agosto.

Na ausência da dupla, Marçal foi titular no empate sem gols com o Palmeiras, domingo (6).
Leia mais: Tiquinho Soares pode reestrear pelo Botafogo diante do Bragantino

O duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para não entrar na briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Vasco, com 25.