Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Alex Telles machucou a coxa esquerda na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, há aproximadamente uma semana. Já Paulinho estava afastado há mais tempo. Ele sofreu uma lesão na mesma região durante um treino, em meados de agosto.
Na ausência da dupla, Marçal foi titular no empate sem gols com o Palmeiras, domingo (6).
O duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para não entrar na briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos, na 14ª posição. Quem abre a zona da degola é o Vasco, com 25.
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