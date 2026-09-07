Gabriel Batista se firmou no time titular do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Gabriel Batista se firmou no time titular do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/09/2026 17:30 | Atualizado 07/09/2026 17:46

Rio - Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, Gabriel Batista vem aproveitando as chances e se consolidou entre os titulares. O goleiro foi um dos destaques do empate sem gols com o Palmeiras , neste último domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Foi o quarto jogo consecutivo de Gabriel Batista na meta alvinegra. No empate com o Palmeiras, o goleiro fez cinco defesas, sendo três dentro da área. Ele, aliás, protagonizou a grande defesa da partida em uma cabeçada do meia Maurício, quase dentro da pequena área.

"São grandes goleiros e fico feliz que o Gabriel (Batista) tenha feito essa grande partida, sendo eleito o melhor em campo (...) Fez uma grande partida e fico feliz, não só por ele, mas por toda equipe ter sido homogênea e estarmos mantendo essa crescente para o decorrer do campeonato", disse Bellão.

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Gabriel Batista foi contratado junto com Warleson, que largou na frente na disputa pela titularidade. Porém, o goleiro sofreu uma lesão contra o Cienciano, do Peru, no Nilton Santos, pela Sul-Americana. Batista aproveitou a brecha, fez boas atuações e se consolidou no time titular.

Revelado pelo Flamengo em 2017, Gabriel Batista atuou por empréstimo pelo Sampaio Corrêa e se transferiu para o Santa Clara, de Portugal, sem custos, em 2022. Ao todo, disputou 138 jogos e não foi vazado em 45 partidas, antes de chegar ao Botafogo.