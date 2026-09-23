Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022 - Clement Mahoudeau / AFP

Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Clement Mahoudeau / AFP

Publicado 23/09/2026 22:57

John Textor, que se articula para retomar o controle da SAF do Botafogo , foi multado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (23). O estadunidense havia entrado com uma ação na 7ª Vara Empresarial, para tentar impedir a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada para discutir o aumento do capital social da SAF do clube. Porém, não só o pedido foi negado, como o júri o puniu por litigância de má-fé, segundo o "ge".

De acordo com a decisão do juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres, o empresário foi multado em 5% sobre o valor do contrato entre o grupo de investimentos Eagle Football Holdings Bidco e o Glorioso, firmado em 2022. Com correção monetária, o vínculo está na faixa dos R$ 200 milhões, ou seja, o norte-americano terá de pagar ao menos R$ 10 milhões pelo incidente.

Textor queria barrar a AGE porque ela pode levar à dissolução da participação acionária da Eagle, grupo de investimentos que ele voltou a gerir recentemente , na SAF do Glorioso. Como a investida do empresário falhou, a Assembleia ocorrerá normalmente nesta quinta-feira (24).

Desde que o ex-dono foi desligado do Alvinegro, a Justiça determinou, por meio de bônus de subscrição, que o Botafogo Social passaria a deter 51% das ações do clube, enquanto a Eagle veria suas posses caírem de 90% para 49%.

Nesses moldes, o grupo de investimentos de Textor deixou de ser acionista majoritário, portanto, já não toma as decisões do Glorioso por conta própria. A decisão desta quarta (23) não anulou a determinação anterior, que segue valendo.

Textor tenta retomar controle do Botafogo