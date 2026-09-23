Tite comanda os primeiros passos do planejamento alvinegroVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
O elenco do Botafogo se reapresenta no CT Lonier nesta quarta-feira (23) para dar início aos trabalhos durante a Data Fifa, que só terminará no começo de outubro. Sob o comando de Tite, contratado há uma semana, o Glorioso retomará as atividades de olho na reta final da temporada.

O novo treinador terá alguns dias livres para conhecer melhor o grupo e, então, implementar o seu estilo de jogo. A estreia foi na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Dupla retornou aos trabalhos de forma antecipada

Matheus Martins, que teve transferência frustrada ao Dínamo de Moscou, da Rússia, por problema nos exames médicos, voltou a treinar na terça-feira (22). Tiquinho Soares, que retornou ao clube carioca recentemente, na última janela de transferências, foi outro que teve o regresso antecipado. Os dois estão fisicamente abaixo do restante dos atletas.
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Quem é desfalque na Data Fifa?

O Alvinegro não poderá contar com Ferraresi (Venezuela), Danilo (Brasil) e Huguinho (Brasil sub-20). Os três foram convocados e estarão à disposição de suas seleções durante a pausa.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Apesar do revés para o Mirassol, o Botafogo ainda tem seis pontos de frente para o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.

O próximo compromisso será contra o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada