Tite comanda os primeiros passos do planejamento alvinegro - Vítor Silva / Botafogo

Tite comanda os primeiros passos do planejamento alvinegroVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2026 08:23

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Quem é desfalque na Data Fifa?

O Alvinegro não poderá contar com Ferraresi (Venezuela), Danilo (Brasil) e Huguinho (Brasil sub-20). Os três foram convocados e estarão à disposição de suas seleções durante a pausa.

Situação no Campeonato Brasileiro





O próximo compromisso será contra o Apesar do revés para o Mirassol, o Botafogo ainda tem seis pontos de frente para o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado, com 35. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.O próximo compromisso será contra o Vasco , dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada

. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada

. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada