Tite comanda os primeiros passos do planejamento alvinegroVítor Silva / Botafogo
O novo treinador terá alguns dias livres para conhecer melhor o grupo e, então, implementar o seu estilo de jogo. A estreia foi na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, sábado (19), no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Situação no Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso será contra o Vasco, dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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