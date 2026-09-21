Botafogo e Grêmio em duelo pelo Campeonato Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo e Grêmio em duelo pelo Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2026 17:40 | Atualizado 21/09/2026 17:44





O Alvinegro argumenta que a conduta do CEO do clube sulista se enquadra no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Caso seja punido, a pena inclui multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão, em caso de pena a dirigentes, árbitros ou auxiliares, de 15 a 180 dias. O Botafogo acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Alexandre Leitão, CEO do Grêmio. Isso porque o dirigente fez críticas à arbitragem e chamou o Glorioso de "time de picaretas" depois da derrota do Tricolor Gaúcho por 3 a 2 , quarta-feira (16), no Nilton Santos, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.O Alvinegro argumenta que a conduta do CEO do clube sulista se enquadra no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Caso seja punido, a pena inclui multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão, em caso de pena a dirigentes, árbitros ou auxiliares, de 15 a 180 dias.

Entenda a situação

Alexandre Leitão ficou na bronca com a arbitragem após o gol anulado de Carlos Vinicius, aos 45 minutos do segundo tempo, que levaria ao empate por 3 a 3. Segundo a CBF, o tento foi invalidado por um centímetro, com tecnologia do impedimento automático.



Por meio das suas redes sociais, o CEO fez duras críticas à arbitragem e ao Botafogo: "Futebol é muito cruel. Ser roubado e perder para um time de picaretas! Muito difícil", afirmou.





O Botafogo, em nota oficial, lamentou a publicação de Alexandre Leitão e criticou o comportamento e à postura do executivo: "É de se lamentar que um clube da grandeza do Grêmio FBPA tenha em seu quadro de liderança um profissional de tão baixo nível, reconhecido no mercado por sua recorrente conduta desrespeitosa e desequilibrada com as pessoas ao seu redor nos clubes por onde passa.



"Esse senhor será processado e terá que justificar em frente ao juízo cada palavra dita”, comentou o CEO do Glorioso, Eduardo Iglesias. Leia mais: Textor faz apelo ao social para retomar controle do Botafogo O Botafogo, em nota oficial, lamentou a publicação de Alexandre Leitão e criticou o comportamento e à postura do executivo: "É de se lamentar que um clube da grandeza do Grêmio FBPA tenha em seu quadro de liderança um profissional de tão baixo nível, reconhecido no mercado por sua recorrente conduta desrespeitosa e desequilibrada com as pessoas ao seu redor nos clubes por onde passa."Esse senhor será processado e terá que justificar em frente ao juízo cada palavra dita”, comentou o CEO do Glorioso, Eduardo Iglesias.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo após a super Data Fifa no dia 7 de outubro, no clássico com o Vasco. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Glorioso ocupa a 12ª colocação na tabela, com 35 pontos.