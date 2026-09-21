Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Apesar da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião, em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Botafogo terá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa. Os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro ajudaram e o Glorioso, mesmo com o revés, tem seis de frente para o Grêmio, o primeiro dentro do rebaixamento.

O Alvinegro é o 12º colocado, com 35 pontos. O Tricolor Gaúcho, que empatou por 0 a 0 com o Palmeiras, em Porto Alegre, ocupa a 17ª posição, com 29.
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Quem ajudou o Botafogo?

Entre os times que estão na luta para sair do desespero, Vitória, Corinthians, Internacional e Remo perderam e colaboraram para melhorar a situação do Glorioso. Grêmio e Chapecoense - isolada na lanterna - empataram. Por outro lado, Mirassol e Vasco venceram e ganharam um respiro.

. Atlético-MG 1x1 Chapecoense
. Mirassol 2x0 Botafogo
. Remo 1x2 Santos
. Vasco 5x0 Coritiba
. São Paulo 1x0 Internacional
. Grêmio 0x0 Palmeiras
. Vitória 1x3 Cruzeiro
. Corinthians 1x3 Fluminense
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Sob o comando de Tite

Agora, o Alvinegro terá alguns dias de treino para assimilar as ideias de Tite, técnico contratado recentemente para assumir o elenco. O próximo compromisso será contra o Vasco, no dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Coritiba x Botafogo (11/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada