Apesar da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), no Maião, em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Botafogo terá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa. Os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro ajudaram e o Glorioso, mesmo com o revés, tem seis de frente para o Grêmio, o primeiro dentro do rebaixamento.
O Alvinegro é o 12º colocado, com 35 pontos. O Tricolor Gaúcho, que empatou por 0 a 0 com o Palmeiras, em Porto Alegre, ocupa a 17ª posição, com 29.
Entre os times que estão na luta para sair do desespero, Vitória, Corinthians, Internacional e Remo perderam e colaboraram para melhorar a situação do Glorioso. Grêmio e Chapecoense - isolada na lanterna - empataram. Por outro lado, Mirassol e Vasco venceram e ganharam um respiro.
Agora, o Alvinegro terá alguns dias de treino para assimilar as ideias de Tite, técnico contratado recentemente para assumir o elenco. O próximo compromisso será contra o Vasco, no dia 7 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada . Coritiba x Botafogo (11/10) - 30ª rodada . Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada . Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada . Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada . Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada . Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada . Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada . Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada . Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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