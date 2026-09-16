Tite foi oficializado pelo Bota - Divulgação / Botafogo

Tite foi oficializado pelo BotaDivulgação / Botafogo

Publicado 16/09/2026 16:23

Botafogo oficializou a contratação do treinador Tite, de 65 anos, como novo comandante da equipe nesta quarta-feira (16). Ele assinou com o Alvinegro até o fim de 2028 e chegará ao clube carioca com uma nova comissão técnica. O gaúcho vai acompanhar a partida contra o Grêmio, no Nilton Santos, que acontece às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileiro.

"Comandante da Seleção Brasileira por seis anos e multicampeão no futebol nacional, Tite acerta com o Glorioso até o fim de 2028", divulgou o Botafogo nas redes sociais.

Esta vai ser a primeira passagem de Tite pelo Botafogo e a segunda pelo futebol do Rio de Janeiro. Ele trabalhou no Flamengo por 11 meses entre 2023 e 2024.

Tite chegará acompanhado de Matheus Bachi, seu filho e auxiliar, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, que receberão todo suporte de alguns integrantes da comissão técnica que ficaram como Rodrigo Bellão, que estava dirigindo o Botafogo como interino.

O Botafogo estava sem um treinador efetivo desde o último dia 18, quando Franclim Carvalho foi demitido. Rodrigo Bellão assumiu o Alvinegro interinamente e comandou a equipe em cinco partidas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 14ª colocação com 32 pontos. De acordo com o portal "Infobola", do matemática Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 8%. A vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos.

Tite estava sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.



Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.



O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.



O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.