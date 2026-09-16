Jogadores do Botafogo reunidos no gramado do Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
O Botafogo iniciará nesta quarta-feira (16) uma sequência decisiva na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrentará o Grêmio às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da 21ª rodada da competição nacional. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 14ª posição na tabela, com 32 pontos. O Tricolor Gaúcho aparece em 16º lugar, com 28.
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Em seguida, o adversário do time carioca será o Mirassol, no sábado (19), às 17h, no Maião, pela 28ª rodada. O Leão Caipira é o 15º colocado, com 29. 
Depois da pausa para a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro, o Botafogo voltará a campo para encarar o Vasco. O clássico acontecerá no dia 7, às 20h30, no Nilton Santos, pela 29ª rodada. Neste momento, o Cruz-Maltino, que soma 28, abre a zona da degola.
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Jejum incômodo no Campeonato Brasileiro

O Glorioso amarga sequência de seis partidas sem ganhar na competição nacional. A última vitória foi sobre o Cruzeiro, no dia 26 de julho, no Mineirão, pela 20ª rodada. O gol do triunfo por 1 a 0 foi de Justino, de cabeça. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.

. Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08
. Vitória 1x0 Botafogo - 16/08
. Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08
. Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08
. Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09
. Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Grêmio (16/09) - 21ª rodada
. Mirassol x Botafogo (19/09) - 28ª rodada
. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Coritiba x Botafogo (11/10) - 30ª rodada
. Botafogo x Chapecoense (a definir) - 31ª rodada
. Internacional x Botafogo (a definir) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (a definir) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (a definir) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada