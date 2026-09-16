Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Onde assistir?
Como chega o Botafogo
Rodrigo Bellão não poderá contar com Ferraresi e Kadir, que precisarão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Medina tende a seguir como desfalque, em recuperação de um problema na região intercostal. Por outro lado, Marçal e Arthur Cabral retornam e estarão à disposição do treinador interino.
Como chega o Grêmio
Lesionados, Marlon e Dodi ficaram de fora. Pedro Gabriel terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. De volta, Pavón tem chance de aparecer entre os titulares.
Ficha técnica
Data e hora: 16/09/2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Jovane Cabral e Carlos Vinicius. Técnico: Felipão.
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