Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Na luta contra o rebaixamento, Botafogo e Grêmio vão se enfrentar nesta quarta-feira (16). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 14º colocado, com 32 pontos. Já o Tricolor Gaúcho aparece na 16ª posição, com 28.
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Onde assistir?

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
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Como chega o Botafogo

O Alvinegro vive péssima fase e espera vencer não só para se distanciar da parte de baixo da tabela, mas também para encerrar um incômodo jejum na competição nacional de seis confrontos sem ganhar - três empates e três derrotas. A última vitória foi no dia 26 de julho, sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão.

Rodrigo Bellão não poderá contar com Ferraresi e Kadir, que precisarão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Medina tende a seguir como desfalque, em recuperação de um problema na região intercostal. Por outro lado, Marçal e Arthur Cabral retornam e estarão à disposição do treinador interino.
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Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho também passa por um momento conturbado e demitiu o português Luís Castro depois de perder de virada para o Vasco, por 2 a 1, em Porto Alegre, no último sábado (12). Renato Gaúcho já foi contratado e regularizado. Ele pode estar à beira do campo durante o duelo, mas o coordenador técnico Felipão deve ser o responsável por comandar a equipe.

Lesionados, Marlon e Dodi ficaram de fora. Pedro Gabriel terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. De volta, Pavón tem chance de aparecer entre os titulares.
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Ficha técnica

Botafogo x Grêmio

Data e hora: 16/09/2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Jovane Cabral e Carlos Vinicius. Técnico: Felipão.