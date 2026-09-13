Luis Castro deixa o Grêmio com menos de 50% de aproveitamentoRodrigo Fatturi / GrÃªmio

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Hugo Perruso
O Grêmio anunciou a demissão de Luís Castro neste domingo (13), depois da virada por 2 a 1 sofrida em casa para o Vasco, o que ampliou a péssima campanha no Brasileirão. Com a decisão da diretoria, o coordenador Luís Felipe Scolari, o Felipão, comandará o time contra o Botafogo, na quarta-feira (16), no Nilton Santos.
Apesar da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o técnico português não resistiu aos resultados ruins e encerra o segundo trabalho no futebol brasileiro de maneira precoce.
O primeiro foi em 2023, quando deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão para trabalhar no Al-Nassr, da Arábia Saudita, com Cristiano Ronaldo. Depois da saída, o Glorioso sofreu uma grande queda e perdeu o título para o Palmeiras.

Grêmio em situação complicada

No Brasileirão, o time comandado por Luís Castro conseguiu apenas sete vitórias em 26 partidas. Com isso, ocupa a 15ª colocação na tabela com 28 pontos, a mesma do Vasco, que está em 17º lugar e abre a zona de rebaixamento.
No geral, o técnico português não conseguiu repetir o bom trabalho no Botafogo. Desde que assumiu no início da temporada, o Grêmio obteve 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 47%.
Por sua vez, conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho. Ao todo, foram 66 gols marcados e 51 sofridos.
Além de Luís Castro, também deixam o clube gaúcho seis profissionais da comissão técnica: os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior (Betinho). O Grêmio terá de pagar cerca de R$ 2 milhões por mês até o fim do ano.

Retorno de Felipão

Agora, a diretoria gremista corre contra o tempo para definir um novo nome para a reta final da temporada. Até lá, Luiz Felipe Scolari terá a missão de acabar com a crise.
Aos 77 anos, o agora coordenador voltará a trabalhar à beira do campo, o que não acontecia desde 2024, quando foi demitido do Atlético-MG após a semifinal do Campeonato Mineiro, mesmo com a classificação para a decisão.
Com isso, ele volta a ser o técnico do Grêmio, onde trabalhou pela última vez em 2021. Pelo clube gaúcho, fez história na década de 90, quando ficou entre 1993 e 1996, conquistando entre tantos títulos o Brasileiro de 1996. Felipão também teve uma terceira passagem em 2014, após deixar a seleção brasileira com imagem arranhada pelo 7 a 1 da Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo.
 