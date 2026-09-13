Luis Castro deixa o Grêmio com menos de 50% de aproveitamentoRodrigo Fatturi / GrÃªmio
Grêmio demite Luís Castro, e Felipão assume interinamente
Técnico português não resiste a mais uma derrota no Brasileirão que faz o time gaúcho ficar mais perto da zona de rebaixamento
Grêmio em situação complicada
Retorno de Felipão
Renato Gaúcho acerta retorno ao Grêmio
Técnico antecipou anúncio em publicação no Instagram, mas apagou em seguida; esta será sua quinta passagem pelo time porto-alegrense
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Camisa 27 marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo (13), com passe do jovem argentino
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Rubro-Negro não aproveita domínio e chances criadas, leva gol em lance isolado e conta com Bruno Henrique para vencer por 2 a 1
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