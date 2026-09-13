Última passagem de Renato pelo Grêmio acabou em dezembro de 2024Lucas Uebel / Grêmio FBPA

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João Vitor Cravo
Em acerto-relâmpago, o Grêmio já fechou com o substituto para Luís Castro, demitido após derrota para o Vasco, neste sábado (12). Pouco menos de dois anos depois, Renato Gaúcho retorna para sua quinta passagem pelo clube onde é ídolo como treinador, e também como jogador. Comandante estava livre no mercado desde que deixou o Cruz-Maltino, em junho deste ano.
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Quem deu a informação do negócio foi o próprio Renato, através de publicação nos stories do Instagram. Nela, o ex-jogador aparecia com a camisa do Grêmio, ao lado da filha Carol Portaluppi, com a legenda: "Oi torcedor gremista! Estou muito feliz com a minha volta". Poucos minutos depois, ele apagou a postagem.
Renato anuncia retorno ao Grêmio, mas apaga publicação em seguida - Reprodução / Instagram
Renato anuncia retorno ao Grêmio, mas apaga publicação em seguidaReprodução / Instagram
Em seu perfil, Carol Portaluppi explicou a exclusão do storie do pai. Ela disse que "teve que apagar a foto" porque o acerto ainda não deveria ter sido confirmado. Em seguida, pediu para a torcida "fingir surpresa" quando o anúncio oficial for ao ar. O Grêmio ainda não divulgou a conclusão do negócio.

Acerto-relâmpago com o Grêmio

Treinador do Grêmio até este fim de semana, Luís Castro viu a derrota para o Vasco, por 2 a 1, dentro da Arena, como a "gota d'água" para o final de seu período à frente do clube. O revés embalou uma sequência de quatro derrotas nas últimas cinco rodadas do Brasileiro e complicou o Imortal na briga contra o rebaixamento. No momento, a equipe se encontra na 16ª posição, empatada com Cruz-Maltino e Internacional, primeiros times dentro do Z-4.
Com isso, a diretoria gremista informou o português sobre sua demissão na manhã deste domingo (13), após o treinamento. Logo em seguida, durante a tarde, os dirigentes abriram negociações com Renato Gaúcho para assumir a vaga. Em primeiro momento, o acerto esbarrou em uma divergência entre a pedida salarial de Renato e a oferta do clube porto-alegrense. Porém, a discordância foi rapidamente contornada e as partes chegaram a denominador comum.
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Última passagem de Renato pelo Grêmio acabou em dezembro de 2024
Renato anuncia retorno ao Grêmio, mas apaga publicação em seguida