Renato Gaúcho pode voltar ao Grêmio - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho pode voltar ao GrêmioMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/09/2026 17:59

Poucas horas depois de demitir Luís Castro , o Grêmio já elegeu um favorito para substituí-lo. Trata-se de Renato Gaúcho, velho conhecido da torcida tricolor, que pode chegar para sua quinta passagem pelo clube. Disponível no mercado desde que deixou o Vasco, em junho deste ano, o treinador já tem negociações abertas com o Imortal, de acordo com o "ge".

A apuração diz que as conversas começaram neste domingo (13), logo que a demissão do português foi anunciada, o que indica que o nome de Renato já estava no radar do clube. Porém, ainda há divergência em relação aos valores, pois o técnico apresenta pedida salarial acima do oferecido pelo Grêmio.

Auxiliar do comandante, Alexandre Mendes estava presente na Arena do Grêmio neste sábado (12), e assistiu à derrota da equipe para o Vasco, por 2 a 1 . O resultado, inclusive, foi a "gota d'água" para a demissão de Luís Castro. No entanto, não há comprovação de que a presença do assistente indicava o início das negociações com o treinador antes mesmo do revés.

Demissão do Vasco e histórico de Renato Gaúcho

Com passagens pelo Flamengo, em 2021, pelo Fluminense, em seis oportunidades, e pelo Vasco, três vezes, Renato Gaúcho está sem clube há quase 90 dias. Seu último trabalho, à frente do Cruz-Maltino, terminou não só em virtude da má sequência de resultados, mas também devido a desgastes na relação com o elenco.

O principal motivo de atrito com os atletas vascaínos foram os incessantes pedidos do comandante à diretoria por reforços. Segundo bastidores da demissão , o elenco se sentiu desvalorizado e a insatisfação se espalhou pelo vestiário.

Além disso, uma declaração do técnico sobre as dificuldades de adaptação dos estrangeiros Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Johan Rojas também teria caído mal, já que os quatro são bastante queridos no elenco.