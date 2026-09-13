Renato Gaúcho pode voltar ao GrêmioMatheus Lima / Vasco

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João Vitor Cravo
Poucas horas depois de demitir Luís Castro, o Grêmio já elegeu um favorito para substituí-lo. Trata-se de Renato Gaúcho, velho conhecido da torcida tricolor, que pode chegar para sua quinta passagem pelo clube. Disponível no mercado desde que deixou o Vasco, em junho deste ano, o treinador já tem negociações abertas com o Imortal, de acordo com o "ge".
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A apuração diz que as conversas começaram neste domingo (13), logo que a demissão do português foi anunciada, o que indica que o nome de Renato já estava no radar do clube. Porém, ainda há divergência em relação aos valores, pois o técnico apresenta pedida salarial acima do oferecido pelo Grêmio.
Auxiliar do comandante, Alexandre Mendes estava presente na Arena do Grêmio neste sábado (12), e assistiu à derrota da equipe para o Vasco, por 2 a 1. O resultado, inclusive, foi a "gota d'água" para a demissão de Luís Castro. No entanto, não há comprovação de que a presença do assistente indicava o início das negociações com o treinador antes mesmo do revés.

Demissão do Vasco e histórico de Renato Gaúcho

Com passagens pelo Flamengo, em 2021, pelo Fluminense, em seis oportunidades, e pelo Vasco, três vezes, Renato Gaúcho está sem clube há quase 90 dias. Seu último trabalho, à frente do Cruz-Maltino, terminou não só em virtude da má sequência de resultados, mas também devido a desgastes na relação com o elenco.
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O principal motivo de atrito com os atletas vascaínos foram os incessantes pedidos do comandante à diretoria por reforços. Segundo bastidores da demissão, o elenco se sentiu desvalorizado e a insatisfação se espalhou pelo vestiário.
Além disso, uma declaração do técnico sobre as dificuldades de adaptação dos estrangeiros Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Johan Rojas também teria caído mal, já que os quatro são bastante queridos no elenco.
Após saídas polêmicas no Vasco e também no Fluminense, onde anunciou sua própria saída na coletiva de imprensa, Renato pode retomar o caminho do sucesso à frente do Grêmio. No time porto-alegrense, ele conquistou a Libertadores de 2017, acumula quatro passagens ao longo das décadas de 2010 e 2020 e é ídolo tanto como técnico, quanto como jogador.