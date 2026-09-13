Renato Gaúcho pode voltar ao GrêmioMatheus Lima / Vasco
Grêmio negocia retorno de Renato Gaúcho para vaga de Luís Castro
Ex-Flamengo e Fluminense, treinador está sem clube desde que deixou o Vasco, em junho; esta pode ser sua quinta passagem pelo Tricolor
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Jovem atacante entrou em campo pela primeira vez desde que foi decisivo em vitória sobre o Remo, e ainda não conseguiu se firmar
Brasil vence Argentina no vôlei feminino e garante vaga nas Olimpíadas
Triunfo da Seleção sobre as rivais assegurou não só a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, como o título do Sul-Americano
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