Rafael Navarro é a contratação mais cara em negociação entre clubes da MLSDivulgação/ St. Louis City

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Hugo Perruso
Rafael Navarro começou com tudo pelo St. Louis City. O atacante ex-Botafogo e Palmeiras já marcou quatro gols em apenas três jogos pelo novo time, sendo dois na vitória por 4 a 2 sobre o Minnesota United.
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E o duelo de sábado (12) foi mais especial para o jogador de 26 anos, que completou 100 partidas disputadas pela MLS. Ao todo, ele marcou 42 gols e contribuiu com 12 assistências.
"Não poderia ter começado melhor minha trajetória aqui no St. Louis. Muito legal poder marcar mais dois gols, agora na nossa casa, e receber tanto carinho do torcedor. Feliz demais também com essa marca de 100 jogos na MLS. Para mim, é uma honra fazer parte da história de uma liga tão profissional, que vem crescendo a cada ano", disse.
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A passagem de Navarro pela MLS até agora 

As outras 97 partidas de Navarro em quatro temporadas foram defendendo o Colorado Rapids. Pelo seu ex-time, marcou 44 gols num total de 144 partidas somando todas as outras competições.
O número o tornou o terceiro maior artilheiro da história do Colorado. Diante do sucesso, Navarro passou a ser a maior transferência entre clubes da MLS. Ele custou 12 milhões de dólares (algo em torno de R$ 61 milhões) ao St. Louis City, que assinou um contrato de quatro temporadas.

Início animador em novo clube

E em menos de duas semanas no novo time, o atacante mostrou que o dinheiro investido pode valer muito a pena. É o segundo jogo seguido em que ele marca duas vezes.
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Além do Minnesota United, quando jogou pela primeira vez diante de seus torcedores no Energizer Park, ele balançou as redes do Portland Timbers, garantindo o empate em 2 a 2 fora de casa. Só passou em branco na estreia, quando o St. Louis venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, também como visitante.

A situação do St. Louis no campeonato

Com a vitória em casa no sábado, o time de Rafael Navarro está no 5° lugar da Conferência Oeste da MLS, com 41 pontos em 25 partidas. Além disso, disputa a semifinal da Copa dos Estados Unidos, na quarta-feira (16), justamente contra o Colorado Rapids, no primeiro encontro do atacante com o ex-clube.
 