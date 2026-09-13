Rafael Navarro é a contratação mais cara em negociação entre clubes da MLS - Divulgação/ St. Louis City

Rafael Navarro é a contratação mais cara em negociação entre clubes da MLSDivulgação/ St. Louis City

Publicado 13/09/2026 17:24



Rafael Navarro começou com tudo pelo St. Louis City. O atacante ex- Botafogo e Palmeiras já marcou quatro gols em apenas três jogos pelo novo time, sendo dois na vitória por 4 a 2 sobre o Minnesota United.

E o duelo de sábado (12) foi mais especial para o jogador de 26 anos, que completou 100 partidas disputadas pela MLS. Ao todo, ele marcou 42 gols e contribuiu com 12 assistências.



"Não poderia ter começado melhor minha trajetória aqui no St. Louis. Muito legal poder marcar mais dois gols, agora na nossa casa, e receber tanto carinho do torcedor. Feliz demais também com essa marca de 100 jogos na MLS. Para mim, é uma honra fazer parte da história de uma liga tão profissional, que vem crescendo a cada ano", disse.



A passagem de Navarro pela MLS até agora



As outras 97 partidas de Navarro em quatro temporadas foram defendendo o Colorado Rapids. Pelo seu ex-time, marcou 44 gols num total de 144 partidas somando todas as outras competições.



O número o tornou o terceiro maior artilheiro da história do Colorado. Diante do sucesso, Navarro passou a ser a maior transferência entre clubes da MLS. Ele custou 12 milhões de dólares (algo em torno de R$ 61 milhões) ao St. Louis City, que assinou um contrato de quatro temporadas.



Início animador em novo clube



E em menos de duas semanas no novo time, o atacante mostrou que o dinheiro investido pode valer muito a pena. É o segundo jogo seguido em que ele marca duas vezes.



Além do Minnesota United, quando jogou pela primeira vez diante de seus torcedores no Energizer Park, ele balançou as redes do Portland Timbers, garantindo o empate em 2 a 2 fora de casa. Só passou em branco na estreia, quando o St. Louis venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, também como visitante.



A situação do St. Louis no campeonato



Com a vitória em casa no sábado, o time de Rafael Navarro está no 5° lugar da Conferência Oeste da MLS, com 41 pontos em 25 partidas. Além disso, disputa a semifinal da Copa dos Estados Unidos, na quarta-feira (16), justamente contra o Colorado Rapids, no primeiro encontro do atacante com o ex-clube.