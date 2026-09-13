Rafael Navarro é a contratação mais cara em negociação entre clubes da MLSDivulgação/ St. Louis City
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Navarro tem bom início pelo St. Louis City, seu novo clube na liga americana, e celebra marca importante alcançada no sábado
A passagem de Navarro pela MLS até agora
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Brasil vence Argentina no vôlei feminino e garante vaga nas Olimpíadas
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