Pedro Emanuel em ação contra o GrêmioMatheus Lima / Vasco
Pedro Emanuel dá pistas sobre time titular do Vasco contra o Santa Fe
Com decisão pela frente, técnico português reforça necessidade de conquistar um troféu, e demonstra 'quase certeza' de mudanças na equipe
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Lescano estreia com assistência pelo Vasco e elogia elenco
Meio-campista entrou na etapa final e deu passe de letra para Thiago Mendes marcar o primeiro gol Cruz-Maltino na partida
Pedro Emanuel enxerga 'grande lição' em virada do Vasco sobre o Grêmio
Técnico cruz-maltino elogiou o comportamento da equipe e abriu o jogo sobre os aprendizados do triunfo pela 27ª rodada do Brasileirão
Thiago Mendes exalta virada do Vasco sobre o Grêmio: 'Não desistimos'
Capitão cruz-maltino marcou o gol de empate, já aos 30 do segundo tempo; após o jogo, enfatizou o 'espírito de vencedor' da equipe
Vasco bate o Grêmio e agita briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Triunfo pode tirar a equipe do Z-4, caso o 16º colocado Mirassol perca para o Vitória neste domingo (13); Thiago Mendes e Colidio marcaram
Polícia apura suspeita de fraude na recuperação judicial do Vasco
Autoridades investigam Max, ex-defensor do clube, e Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral, e advogado do jogador na época
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