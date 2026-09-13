Pedro Emanuel em ação contra o Grêmio - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação contra o GrêmioMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/09/2026 14:49

Após triunfo heroico do Vasco sobre o Grêmio, por 2 a 1 , em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Brasileiro, Pedro Emanuel já voltou as atenções à "decisão" desta terça-feira (15), pela volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Santa Fe, da Colômbia. O técnico indicou prováveis mexidas na equipe titular e enfatizou a ambição de ir longe nas copas.

Como o Cruz-Maltino disputa três competições, especulações costumam pairar sobre a possibilidade de o time titular ser poupado em partidas importantes. Diante da chance de isto acontecer contra o time colombiano, Pedro Emanuel foi pragmático.

"Eu não sei o que vocês entendem como time misto (risos). Para mim, é escolher os que estão mais dispostos pela equipe, que têm mais capacidade de fazer nossa equipe competitiva. Mesmo que, para isso, tenha que trocar seis, sete, quatro. Isso demonstra a confiança que eu tenho nos meus jogadores", iniciou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio

Em seguida, o português usou a tradição do clube e as vontades da torcida e do elenco como justificativa para ser direto: o Vasco precisa conquistar um troféu. Com isso, ele afirmou que não pode abdicar de nenhuma competição, mesmo brigando contra o rebaixamento no Brasileiro.

"Nós temos que conquistar um troféu, estamos disputando duas copas. Não é justo eu abdicar isso porque meu grupo trabalha, se esforça para isso e merece esse tipo de recompensa. Para o clube, que tem tradição nessas copas e quer voltar a vencer. E para nossa torcida, que quer nos ver conquistar troféus. Tudo isso não permite a mim abdicar de nada", prosseguiu.

Por fim, Pedro Emanuel deu pistas sobre o time que entrará em campo contra o Santa Fe. Ele revelou ter "quase certeza" que promoverá mudanças nos onze iniciais, mas demonstrou ainda não saber quais atletas serão sacados.

"Com o elenco mais extenso, isso nos permite ter mais opções. Vai jogar a mesma equipe que jogou hoje na terça? Quase certeza que não. Quem eu vou tirar? Amanhã, depois de amanhã, em função do que é o adversário e das nossas necessidades, vamos procurar fazer as melhores opções. Espero eu ter a capacidade para fazer", completou o treinador.



O Vasco enfrenta o Santa Fe, da Colômbia nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Uma vitória magra pode classificar o clube carioca, que empatou em 0 a 0 na partida de ida.