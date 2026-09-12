Pedro Emanuel em vitória do Vasco na Arena do Grêmio - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em vitória do Vasco na Arena do GrêmioMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/09/2026 19:29

O Vasco trouxe à tona o apelido "Time da Virada" na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio , neste sábado (12). Para o técnico Pedro Emanuel, além da importância dos três pontos em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o triunfo promoveu uma "grande lição" para o Cruz-Maltino.

Nesta temporada, segundo o treinador, a equipe tem tido dificuldades para manter a cabeça no lugar e buscar reações quando sai atrás do placar. Porém, contra o Tricolor de Porto Alegre, mesmo com poucas chances criadas no segundo tempo, o time conseguiu ser eficiente e tomar a vantagem no placar. Este, para ele, foi o maior aprendizado da partida.

"Nosso plano para cada jogo vinha sendo cumprido. A questão principal é que, quando marcávamos e saíamos na frente, nosso conforto no jogo era outro. E quando sofríamos, não tínhamos a capacidade de dar a volta no jogo. Hoje foi uma grande lição para nós nesse sentido. Foi um crescimento, mais do que uma lição", analisou Pedro Emanuel, em entrevista coletiva após o jogo.



Em seguida, o técnico reconheceu a importância desta que foi a primeira vitória do Vasco como visitante no Brasileiro. Na fala, ele valorizou o resultado ao considerar o retrospecto ruim do time na Arena do Grêmio — nove derrotas em nove jogos — e o jejum de 20 anos sem vencer o clube em Porto Alegre. No entanto, não deixou de voltar a criticar o setor ofensivo pela falta de eficiência.

"Tudo isso (o retrospecto) pesa no psicológico do jogador. Nós tentamos ajudar de fora, com algumas alterações estratégicas e mudanças táticas, e penso que isso deu algum conforto e estabilidade à equipe. Hoje, mais uma vez, conseguimos criar oportunidades e não concretizamos. Tivemos tudo para matar as jogadas em duas ou três chances e não conseguimos fazer. Isso tudo pesa, não vou esconder", disse o treinador.

"Mas é o espírito da equipe, a conversa que tivemos antes me deixou muito confiante. Hoje ficamos um pouquinho mais ansiosos, era um jogo de mata-mata para nós. E foi um crescimento como equipe, era importante conquistarmos a primeira vitória fora no campeonato. Mérito de todos. Respeitamos o adversário, mas ao mesmo tempo de olho na missão que esse clube tem como tradição", arrematou.



O Vasco volta a campo nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santa Fe, da Colômbia, em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Uma vitória magra pode classificar o clube carioca, já que o jogo de ida terminou em 0 a 0.

Outras respostas de Pedro Emanuel

'Estado de alerta' da equipe

"(O estado de alerta) não vai acabar. Eu tenho que ser o primeiro a sequer pensar dessa forma, esse é o primeiro passo que daríamos para o insucesso. Embora não tenhamos feito um jogo extraordinário, isso se deve muito ao respeito que as equipes tiveram uma pela outra, mas acho que nós colocamos mais em prática o que é o nosso jogo. Sabíamos que, em determinados momentos, não poderíamos arriscar porque o Grêmio varia os blocos, ficam mais juntos para criar condições para sair no contra-ataque. Nós assumimos esse risco porque estamos atrás na tabela, tínhamos a noção de que iríamos correr riscos. Mesmo não cometendo muitos erros, sofremos um gol de forma fortuita. Isso nos obrigou a ser mais agressivos e intensos, arriscar um cadinho mais.



Não foi por acaso que fizemos a virada, a postura e o espírito da equipe ajudaram. Antes do jogo, nós falamos sobre isso, sobre o que é ser Vasco e o que é ter essa exigência de vitórias. Acho que estamos em um momento bom, o espírito, a vontade, a determinação que a equipe tem demonstrado. Isso é muito importante para mim como treinador, sinto que o grupo está motivado. O grupo também sabe que tem que estar preparado, todos eles. Ganhando, naturalmente que as coisas parecem sempre melhores e mais fáceis. Tivemos muito trabalho nessa virada. É um alento para o que deve ser o nosso futuro".



Estreia de Lescano

"O Lescano entrou bem, ele acrescenta muito, com visão de jogo e capacidade técnica que vão nos ajudar. Estávamos procurando isso. Os outros vão usufruir disso. Tudo isso influenciou as oportunidades que permitiram a virada do jogo. Nossa equipe tem que ser assim, preparada para diversos momentos do jogo e ter diversos planos para o jogo".