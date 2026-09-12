Pedro Emanuel em treino pelo Vasco - Divulgação/ Vasco da Gama

Pedro Emanuel em treino pelo VascoDivulgação/ Vasco da Gama

Publicado 12/09/2026 08:44

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Cruz-Maltino busca vencer para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio

O Grêmio não vive um bom momento. O Imortal vem de derrota fora de casa para o Vitória por 1 a 0 na última segunda-feira (7). Na ocasião, Renê fez o gol do triunfo do Leão. No momento, a equipe gaúcha ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, e precisa vencer para se afastar do Z4.



Para o duelo, a equipe terá desfalques importantes. O técnico Luís Castro não poderá contar com o lateral-esquerdo Marlon, que teve constatada uma lesão muscular. Além dele, Pavon é mais um desfalque da equipe. O atacante levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Jovane Cabral, que voltou aos treinos, pode ser uma das novidades no confronto, enquanto Amuzu é dúvida.

Como chega o Vasco

O Vasco vem para o confronto pressionado. O Cruz-Maltino vem de empate por 0 a 0 contra o Santa Fe (COL), em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe está na zona de rebaixamento, com 25 pontos, e tem apenas uma vitória desde a chegada do treinador Pedro Emanuel.



Diferentemente do duelo contra a equipe colombiana, o Vasco irá com força máxima contra o Grêmio. Além disso, conta com os retornos de Jair e Cuiabano, que ficaram semanas afastados por problemas musculares. O recém-contratado Alan Lescano foi relacionado e pode fazer sua estreia pela equipe.

Grêmio x Vasco

27ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Adson). Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)



