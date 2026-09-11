Técnico do Vasco, Pedro Emanuel deve ganhar o reforço de Cuiabano para o decisivo jogo contra o Grêmio neste sábado (12), em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O lateral-esquerdo, que foi desfalque nas últimas partidas por causa de dores musculares, já retomou as atividades com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa e pode aparecer entre os relacionados.
O defensor não atua pelo Cruz-Maltino desde a goleada sofrida por 4 a 1 para o Palmeiras, no dia 23 de agosto, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Lucas Piton assumiu a titularidade e deu conta do recado, com bom desempenho.
A expectativa é que Cuiabano fique ao menos no banco de reservas diante do Tricolor Gaúcho.
No período em que Cuiabano esteve fora de ação, o Cruz-Maltino entrou em campo cinco vezes. Ao todo, conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota.
. Vasco 1x0 Vitória (26/08) - Copa do Brasil . Vasco 3x1 Cruzeiro (29/08) - Campeonato Brasileiro . Vitória 0x2 Vasco (02/09) - Copa do Brasil . Fluminense 1x0 Vasco (05/09) - Campeonato Brasileiro . Santa Fe (COL) 0x0 Vasco (08/09) - Sul-Americana
Vasco e Grêmio vão se enfrentar às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 25 pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela, a primeira dentro da zona da degola. O Tricolor Gaúcho aparece em 15º lugar, com 28.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.