Cuiabano em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/09/2026 09:31

Técnico do Vasco , Pedro Emanuel deve ganhar o reforço de Cuiabano para o decisivo jogo contra o Grêmio neste sábado (12), em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O lateral-esquerdo, que foi desfalque nas últimas partidas por causa de dores musculares, já retomou as atividades com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa e pode aparecer entre os relacionados.

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O defensor não atua pelo Cruz-Maltino desde a



A expectativa é que Cuiabano fique ao menos no banco de reservas diante do Tricolor Gaúcho. O defensor não atua pelo Cruz-Maltino desde a goleada sofrida por 4 a 1 para o Palmeiras , no dia 23 de agosto, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Lucas Piton assumiu a titularidade e deu conta do recado, com bom desempenho.A expectativa é que Cuiabano fique ao menos no banco de reservas diante do Tricolor Gaúcho.

Retrospecto é animador

Cria das categorias de base do Grêmio, Cuiabano tem histórico de grandes atuações diante do ex-clube. Desde que saiu de lá, foram quatro duelos (por Botafogo e Vasco), com três vitórias e um empate.



Além disso, acumula três gols e duas assistências sobre o Tricolor Gaúcho.

Como foi o desempenho do Vasco sem o jogador?

No período em que Cuiabano esteve fora de ação, o Cruz-Maltino entrou em campo cinco vezes. Ao todo, conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota.



. Vasco 1x0 Vitória (26/08) - Copa do Brasil

. Vasco 3x1 Cruzeiro (29/08) - Campeonato Brasileiro

. Vitória 0x2 Vasco (02/09) - Copa do Brasil

. Fluminense 1x0 Vasco (05/09) - Campeonato Brasileiro

. Santa Fe (COL) 0x0 Vasco (08/09) - Sul-Americana

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Para fugir do Z-4

Vasco e Grêmio vão se enfrentar às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 25 pontos e ocupa a 17ª colocação na tabela, a primeira dentro da zona da degola. O Tricolor Gaúcho aparece em 15º lugar, com 28.