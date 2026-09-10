Cauan Barros falou sobre RicharlisonMatheus Lima / Vasco
Volante pede mobilização de vascaínos por Richarlison: 'É dos nossos'
Cruz-Maltino tenha a contratação de atacante, de 29 anos, que disputou a Copa de 2022; Tottenham faz jogo duro para liberá-lo
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Justiça libera empréstimo e leilão por SAF do Vasco
Cruz-Maltino receberá financiamento de R$ 150 milhões; com processo competitivo, venda a Lamacchia pode finalmente sair do papel
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Meio-campista argentino está regularizado para estrear, revela conversa com Pedro Emanuel e diz como prefere atuar em campo
Diretor do Vasco mantém esperança por Richarlison: 'Vão ter novidades'
Admar Lopes confirma tratativas com Tottenham, destaca impacto ofensivo do atacante e aponta esta sexta-feira (11) como prazo para definição
Vasco decidirá a semifinal da Copa do Brasil em casa
De olho em uma vaga na final, Cruz-Maltino será mandante no segundo jogo contra o Palmeiras; ida acontecerá sob os domínios do Verdão
Gabriel Pereira chegará ao Rio nesta quinta para assinar com o Vasco
Zagueiro que pertence ao Copenhagen, da Dinamarca, passará por exames médicos e firmará vínculo por empréstimo com o Cruz-Maltino
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