Cauan Barros falou sobre Richarlison - Matheus Lima / Vasco

Cauan Barros falou sobre RicharlisonMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2026 19:18 | Atualizado 10/09/2026 19:26

O Vasco ainda tenta a contratação de Richarlison e enquanto isso alguns jogadores do clube carioca manifestam o seu desejo de contar com o atacante, de 29 anos, como companheiro de equipe. O volante Cauan Barros, de 22 anos, abordou a possibilidade do Pombo ser contratado.

Além disso, o jovem também incentivou que os torcedores do Vasco façam mobilizações nas redes sociais para que Richarlison já possa desfrutar do carinho dos cruz-maltinos antes do acerto.

"Nós queremos muito ele aqui, ele é vascaíno, o avô dele, a família. Então vamos mandar mensagens para ele, coisas positivas, porque ele é dos nossos", afirmou Cauan Barros em live nas redes sociais.

Revelado na base do Vasco, Cauã Barros se profissionalizou em 2023. Depois de ser emprestado ao Amazonas e ao América-MG, o volante voltou ao clube no ano passado e se firmou no elenco. Na atual temporada, o volante já entrou em campo em mais jogos que em todos os outros anos pelo Vasco. No total são 38 partidas, com três gols e nenhuma assistência.

Vasco tenta Richarlison

O Vasco negocia a compra de Richarlison, mas a operação é considerada difícil. O Tottenham pede mais de 20 milhões de libras (R$ 138,4 milhões) para negociar o jogador em definitivo, valor que é considerado fora da realidade do clube carioca. Durante a janela de transferência, os londrinos recusaram propostas do Everton, da Inglaterra, e Trabzonspor, da Turquia.

A equipe de São Januário acredita que o desejo de Richarlison de atuar pelo Vasco pode pesar positivamente. Savinho, novo jogador do Tottenham, declarou publicamente que o atacante deseja voltar ao futebol brasileiro.

"Ele falou que quer ir para o Vasco. Falei para ele ir para o Galão que vai ser mais feliz", afirmou o ex-jogador do Manchester City nas redes sociais.

Richarlison também recebeu consulta do Atlético-MG. Revelado pelo América-MG, o atacante ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Em 2017, foi jogar no Watford, da Inglaterra, depois passou pelo Everton, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.