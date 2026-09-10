Gabriel Pereira fez nove gols e deu duas assistências em 97 jogos pelo Copenhagen, da DinamarcaReprodução

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Theo Faria
Futuro reforço do Vasco, Gabriel Pereira chegará ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (10), por volta das 20h30 (de Brasília), para realizar exames médicos e assinar contrato. O zagueiro que pertence ao Copenhagen, da Dinamarca, firmará acordo por empréstimo com o Cruz-Maltino.
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O negócio prevê uma opção de compra ao fim do vínculo, que pode se tornar obrigação a depender de metas a serem cumpridas.
Cria do Volta Redonda, o defensor passou por Vilafranquense e Gil Vicente, ambos de Portugal, antes de chegar ao Copenhagem. Por lá, fez nove gols e deu duas assistências em 97 jogos.
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Enquanto aguarda por Gabriel Pereira, o Vasco se prepara para enfrentar o Grêmio, no sábado (12), em confronto direto na briga contra o rebaixamento. A bola vai rolar às 16h, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição na tabela, com 25 pontos. O Tricolor Gaúcho é o 15º, com 28.