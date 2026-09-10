Troféu da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Troféu da Copa do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/09/2026 11:20





Os confrontos só acontecerão daqui a praticamente dois meses, já que estão previstos para as semanas dos dias 1º e 8 de novembro. As datas e os horários serão divulgados posteriormente pela entidade.



De olho em uma vaga na decisão, Atlético-MG e Grêmio estão do outro lado da chave. O primeiro duelo será na Arena do Grêmio e, o segundo, na Arena MRV. Vasco decidirá em casa a semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. A definição saiu em sorteio realizado nesta quinta-feira (10) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Sendo assim, a partida de ida acontecerá sob os domínios do Verdão, no Nubank Parque. Depois, o Cruz-Maltino deve mandar a volta em São Januário.Os confrontos só acontecerão daqui a praticamente dois meses, já que estão previstos para as semanas dos dias 1º e 8 de novembro. As datas e os horários serão divulgados posteriormente pela entidade.De olho em uma vaga na decisão, Atlético-MG e Grêmio estão do outro lado da chave. O primeiro duelo será na Arena do Grêmio e, o segundo, na Arena MRV.

Os dois finalistas estarão automaticamente garantidos na Libertadores de 2027.

Final acontecerá em Brasília

A CBF confirmou que o Estádio Mané Garrincha será o palco do embate único que decidirá o campeão , no dia 6 de dezembro. Esta é uma das novidades da entidade para o torneio nacional, já que as outras 37 edições tiveram dois jogos para definir quem ficaria com o título.

Todos já levantaram a taça ao menos uma vez

Um fato curioso é que os quatro semifinalistas já foram campeões da Copa do Brasil em pelo menos uma oportunidade. Entre eles, o Grêmio é o maior vencedor, com cinco títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016). Quem está mais próximo é o Palmeiras, que tem quatro (1998, 2012, 2015 e 2020). Depois, vem Atlético-MG, com dois (2014 e 2021), e o Vasco, com um (2011).

A trajetória dos clubes

. Vasco: eliminou Paysandu, Fluminense e Vitória

. Palmeiras: eliminou Jacuipense, Fortaleza e Santos

. Grêmio: eliminou Confiança, Mirassol e Internacional

. Atlético-MG: eliminou Ceará, Juventude e Cruzeiro

Os valores de premiação por fase

. 5ª fase: R$ 2 milhões

. Oitavas de final: R$ 3 milhões

. Quartas de final: R$ 4 milhões

. Semifinal: R$ 9 milhões

. Vice-campeão: R$ 34 milhões

. Campeão: R$ 78 milhões

Os jogos das semifinais



Palmeiras x Vasco

Grêmio x Atlético-MG

*Times em negrito jogam a volta em casa