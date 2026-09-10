O Vasco decidirá em casa a semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. A definição saiu em sorteio realizado nesta quinta-feira (10) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Sendo assim, a partida de ida acontecerá sob os domínios do Verdão, no Nubank Parque. Depois, o Cruz-Maltino deve mandar a volta em São Januário.
Os confrontos só acontecerão daqui a praticamente dois meses, já que estão previstos para as semanas dos dias 1º e 8 de novembro. As datas e os horários serão divulgados posteriormente pela entidade.
De olho em uma vaga na decisão, Atlético-MG e Grêmio estão do outro lado da chave. O primeiro duelo será na Arena do Grêmio e, o segundo, na Arena MRV.
Os dois finalistas estarão automaticamente garantidos na Libertadores de 2027.
Um fato curioso é que os quatro semifinalistas já foram campeões da Copa do Brasil em pelo menos uma oportunidade. Entre eles, o Grêmio é o maior vencedor, com cinco títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016). Quem está mais próximo é o Palmeiras, que tem quatro (1998, 2012, 2015 e 2020). Depois, vem Atlético-MG, com dois (2014 e 2021), e o Vasco, com um (2011).
A trajetória dos clubes
. Vasco: eliminou Paysandu, Fluminense e Vitória . Palmeiras: eliminou Jacuipense, Fortaleza e Santos . Grêmio: eliminou Confiança, Mirassol e Internacional . Atlético-MG: eliminou Ceará, Juventude e Cruzeiro
Os valores de premiação por fase
. 5ª fase: R$ 2 milhões . Oitavas de final: R$ 3 milhões . Quartas de final: R$ 4 milhões . Semifinal: R$ 9 milhões . Vice-campeão: R$ 34 milhões . Campeão: R$ 78 milhões
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