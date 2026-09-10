Gabriel Pereira chegou ao Rio para assinar com o Vasco - Reprodução / Vasco

Gabriel Pereira chegou ao Rio para assinar com o VascoReprodução / Vasco

Publicado 10/09/2026 23:48

O Vasco oficializou na noite desta quinta-feira (10) que chegou a um acordo com o zagueiro Gabriel Pereira , de 26 anos. O defensor já chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o zagueiro Gabriel Pereira.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (10) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do… pic.twitter.com/t0ZgGrIdCo — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 11, 2026

"O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o zagueiro Gabriel Pereira. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (10) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina", disse o Vasco em nota oficial.

O jogador estava no Copenhagen, da Dinamarca, e será emprestado ao Vasco, com opção de compra, que poderá se tornar obrigação caso metas estabelecidas sejam cumpridas. Gabriel Pereira chegou ao Aeroporto do Galeão, acompanhado dos seus familiares, e falou sobre o acerto com o Cruz-Maltino.

"Agradecer o carinho que todos vocês tiveram comigo, a torcida. Foi um pouco difícil a negociação, mas graças a Deus deu certo. Estou feliz de estar aqui e poder representar o Vasco da Gama. Agradeço todo empenho que tiveram o Admar, Pedrinho e meu agente para que eu pudesse estar aqui hoje", disse o zagueiro.

A contratação de um zagueiro era prioridade do Vasco na atual janela de transferências. O Cruz-Maltino tentou alguns outros nomes antes de fechar com Gabriel Pereira.

"Estou bem fisicamente, tenho tido uma sequência muito grande de jogos lá e chego pronto. Tem alguns detalhes para resolver primeiro, exames médicos para, depois, fazer parte do grupo, trabalhar e conseguir meu espaço", contou o zagueiro.

Com passagens pela base do Volta Redonda, Gabriel Pereira deixou o futebol brasileiro em 2021. Ele atuou por clubes portugueses antes de chegar no Copenhagen, da Dinamarca. Na temporada passada, o zagueiro entrou em campo em 46 partidas, anotou três gols e deu uma assistência.