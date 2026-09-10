Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Admar Lopes, diretor de futebol do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2026 12:58





O dirigente, inclusive, destacou o impacto que o atacante teria no elenco cruz-maltino. O Vasco mantém os esforços para contratar Richarlison na reta final da janela de transferências. Após o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil nesta quinta-feira (10), o diretor de futebol Admar Lopes confirmou as conversas com o Tottenham e indicou uma possível definição até sexta (11).O dirigente, inclusive, destacou o impacto que o atacante teria no elenco cruz-maltino.

"Nós entendemos que é um atleta que viria para mudar o patamar e o nível do Vasco ofensivamente e estudamos várias possibilidades. Ainda estamos conversando para tentar perceber se há viabilidade em trazer o Richarlison nesta janela", disse.



O jogador, por sua vez, foi reintegrado ao elenco principal do Tottenham e participou normalmente do treinamento desta quinta-feira, segundo a 'Sky Sports'. Mesmo diante do imbróglio, o Vasco segue na negociação. Admar evitou dar detalhes sobre os próximos passos, mas deixou a situação em aberto.



"É verdade que existem conversas em relação ao Richarlison, mas a janela já fecha amanhã (sexta-feira) e nós, neste momento, não estamos em condições de comunicar absolutamente nada. Amanhã, com certeza, vocês vão ter novidades", concluiu.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria