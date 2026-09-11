Richarlison deseja sair do TottenhamDivulgação / Tottenham

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Rodrigo Souza
O Vasco não deve mais fazer esforços por Richarlison. O atacante, de 29 anos, recusou a proposta de contrato longo e reforçou que deseja assinar apenas até dezembro, segundo o "ge". O jogador ainda busca a rescisão com o Tottenham, da Inglaterra, mas a chance é pequena. Com isso, a diretoria vascaína entende que foi até o limite.
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Richarlison manifestou desde o início que a vontade era assinar um contrato curto até dezembro. Torcedor declarado do Vasco, o atacante desejava realizar o sonho de vestir a camisa do clube para também realizar o sonho do pai, que é vascaíno. O jogador, no entanto, acredita que ainda tem mercado na Europa e a ideia era retornar para o Velho Continente em janeiro de 2027.
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Inicialmente, o Vasco fez uma proposta de empréstimo. Richarlison aceitou os termos, mas o Tottenham recusou porque atingiu o limite de jogadores emprestados para outros países. Depois, o Cruz-Maltino fez uma proposta de compra de 10 milhões de euros (R$ 59,4 milhões) por 50% dos direitos, mas o clube inglês rejeitou.
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Insatisfeito no Tottenham, Richarlison manifestou o desejo de sair. O atacante ficou fora da lista de inscritos no Campeonato Inglês e foi colocado à disposição do time sub-21 do Tottenham, o que gerou incômodo no seu estafe. Os advogados do jogador alegam que o clube não poderia tomar a decisão de afastá-lo e o deixar apenas a serviço do sub-21 e buscam a rescisão na Justiça.
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Revelado pelo América-MG, Richarlison ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense em 2016. Em 2017, foi jogar no Watford, da Inglaterra, e depois passou pelo Everton, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.