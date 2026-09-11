Richarlison deseja sair do TottenhamDivulgação / Tottenham
Richarlison recusa contrato longo com Vasco, mas ainda busca rescisão
Atacante deseja assinar apenas até dezembro e frustra diretoria vascaína, que entende que foi até o limite do clube na negociação
Richarlison recusa contrato longo com Vasco, mas ainda busca rescisão
Atacante deseja assinar apenas até dezembro e frustra diretoria vascaína, que entende que foi até o limite do clube na negociação
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