Gabriel é o novo reforço do VascoDivulgação/Vasco

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Rodrigo Souza
Rio - O Vasco anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação de mais um reforço para a temporada. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o zagueiro Gabriel, do Copenhague, da Dinamarca. O jogador, de 26 anos, chega por empréstimo até junho de 2027, com opção de compra até dezembro de 2030.
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"Agradecer o carinho que todos tiveram comigo. Foi um pouco difícil a negociação, mas deu certo. Estou feliz de estar aqui e poder representar o Vasco. Espero fazer grandes jogos e correr atrás de vitórias e títulos. O recado que eu tenho para dar é que sou um cara muito tranquilo, que trabalha bastante", disse.
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Nascido em Volta Redonda, Gabriel tinha o desejo de jogar no Vasco. Assim, quando recebeu a sondagem, pressionou o clube dinamarquês a aceitar a proposta. Com isso, a sua vontade foi determinante para o acerto entre as partes. Restou apenas encontrar o modelo ideal de negócio.
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Gabriel começou a carreira na base do Volta Redonda, clube onde se profissionalizou e ficou até 2021, quando se transferiu ao futebol português. Em Portugal, passou por Vilafranquense e Gil Vicente, até ser contratado pelo Copenhague, da Dinamarca, em 2023.
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No clube dinamarquês, Gabriel disputou 98 jogos em três temporadas. O defensor era titular do time, mas já almejava retornar para o futebol brasileiro. Na última temporada, disputou 47 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Já na atual, jogou nove partidas e fez dois gols antes de acertar com o Vasco.