Richarlison esteve perto de ser jogador do Vasco - Reprodução / Instagram

Richarlison esteve perto de ser jogador do VascoReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 20:58 | Atualizado 11/09/2026 21:01

atacante Richarlison , de 29 anos, utilizou as redes sociais para enviar um recado para os torcedores do Vasco, depois do fim das negociações entre o Cruz-Maltino e o jogador. O atleta do Tottenham deu sua versão para o acordo não ter sido sacramentado e afirmou que por muito pouco não assinou contrato com o clube de São Januário até o fim do ano.

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"Fala aí, torcida do Vascão. Essa semana foi tudo bastante corrido. Resolvi tirar um tempo para agradecer a torcida do Vasco, ao Pedrinho, ao Felipe, tivemos muito perto de estar assinando com o Vasco, meu time de coração, time de toda a minha família. Foi por pouco, eu deixei claro com o Pedrinho, com o Felipe, desde o começo da nossa conversa que eu queria defender o Vasco até dezembro, apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei claro que priorizaria o Vasco. Só que teve toda a questão envolvendo o Tottenham e aí acabou não acontecendo", disse.

O atacante também aproveitou para fazer juras de amor ao Vasco e prometeu que um dia irá realizar o sonho de defender o Vasco. Ele citou que tem contatos com o presidente Pedrinho desde sua chegada ao cargo no Cruz-Maltino.

"Quero agradecer todas as mensagens de carinho dos torcedores, que me perguntaram que horas eu estaria no aeroporto para fazer uma festa. Mas vamos deixar para uma próxima, creio que em breve estarei em São Januário, na Barreira, e vocês sabem o carinho que eu tenho com vocês. E um dia eu vou realizar esse sonho, que é meu, que é do meu avô, que é da minha família, que é jogar no Vasco", concluiu o atacante.

Torcedor declarado do Vasco, o atacante desejava realizar o sonho de vestir a camisa do clube para também realizar o sonho do pai, que também é vascaíno. O desejo, porém, era de um vínculo somente até o fim da atual temporada. O jogado acredita que ainda tem mercado na Europa e a ideia era retornar para o Velho Continente em janeiro de 2027.

Revelado pelo América-MG, Richarlison ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Depois de se destacar em 2017, ele acabou negociado pelo Tricolor no meio da temporada e foi jogar no Watford, da Inglaterra. Posteriormente passou pelo Everton, vivendo sua melhor fase na carreira, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol mundial foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.