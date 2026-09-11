Richarlison esteve perto de ser jogador do VascoReprodução / Instagram
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Richarlison explica desfecho negativo e promete jogar no Vasco um dia
Atacante, de 29 anos, defende o Tottenham e negociou com o clube carioca nos últimos dias; atleta fez parte da Seleção na Copa de 2022
Vasco desiste da contratação de Richarlison
Cruz-Maltino tinha negociação bem encaminhada com o Tottenham, mas diante da recusa de um contrato longo se retirou das conversas
Richarlison recusa contrato longo com Vasco, mas ainda busca rescisão
Atacante deseja assinar apenas até dezembro e frustra diretoria vascaína, que entende que foi até o limite do clube na negociação
Vasco prefere jogar em São Januário a semifinal da Copa do Brasil
Diretor de futebol vascaíno reforça desejo, enquanto CEO do Maracanã diz que negativa para as quartas de final foi por questão técnica
Vasco anuncia contratação do zagueiro Gabriel, do Copenhague
Defensor vestirá a camisa 55 e chega por empréstimo até junho de 2027, com opção de compra com vínculo até dezembro de 2030
Cuiabano pode reforçar o Vasco em ‘decisão’ contra o Grêmio
Lateral-esquerdo se recuperou de dores musculares e já retomou os treinos de olho em confronto direto pela briga contra o rebaixamento
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