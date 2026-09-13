Lescano em ação pelo Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Lescano em ação pelo VascoFoto: Matheus Lima/Vasco

Publicado 13/09/2026 09:22





"Eu consegui [me adaptar], mas, na verdade, tive sorte de encontrar um grupo excelente. Garotos muito bons, que, de verdade, me receberam muito bem. Tive sorte. Isso me ajudou a me adaptar rapidamente", disse Lezcano. Recém-contratado pelo Vasco, Alan Lescano chegou com o pé direito e já deu uma assistência em sua estreia, na vitória de virada por 2 a 1 contra o Grêmio, no último sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino de 24 anos falou sobre a rápida adaptação e elogiou o elenco cruz-maltino."Eu consegui [me adaptar], mas, na verdade, tive sorte de encontrar um grupo excelente. Garotos muito bons, que, de verdade, me receberam muito bem. Tive sorte. Isso me ajudou a me adaptar rapidamente", disse Lezcano.





O argentino entrou no duelo aos 27 minutos do segundo tempo e, poucos minutos depois, participou da jogada do primeiro gol da equipe. Lescano deu um passe de letra para Thiago Mendes dentro da área, que não desperdiçou e empatou o duelo.



Aos 35 minutos da segunda etapa, foi o momento de outro recém-contratado fazer o gol da virada. Facundo Colidio recebeu passe de Bruno Duarte dentro da área para selar a virada de carrinho.



Com a vitória, a equipe chega a 28 pontos e ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, precisando de apenas um ponto para sair da zona de rebaixamento. Além de ficar perto de sair do Z4, o Vasco também quebra um tabu: o Cruz-Maltino não vencia o Grêmio fora de casa há 20 anos.



“Foi uma partida difícil, contra um adversário direto. Acho que, para nós, era muito importante somar os três pontos. Acho que, apesar de termos começado perdendo, fizemos uma boa partida. Acho que o primeiro tempo foi muito bom. Talvez eles tenham encontrado o gol, mas, enfim, felizmente, no segundo tempo também entramos muito bem, conseguimos converter a chance que tivemos e estamos felizes por esses pontos”, concluiu Lescano. Leia mais: Pedro Emanuel enxerga 'grande lição' em virada do Vasco sobre o Grêmio O argentino entrou no duelo aos 27 minutos do segundo tempo e, poucos minutos depois, participou da jogada do primeiro gol da equipe. Lescano deu um passe de letra para Thiago Mendes dentro da área, que não desperdiçou e empatou o duelo.Aos 35 minutos da segunda etapa, foi o momento de outro recém-contratado fazer o gol da virada. Facundo Colidio recebeu passe de Bruno Duarte dentro da área para selar a virada de carrinho.Com a vitória, a equipe chega a 28 pontos e ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, precisando de apenas um ponto para sair da zona de rebaixamento. Além de ficar perto de sair do Z4, o Vasco também quebra um tabu: o Cruz-Maltino não vencia o Grêmio fora de casa há 20 anos.“Foi uma partida difícil, contra um adversário direto. Acho que, para nós, era muito importante somar os três pontos. Acho que, apesar de termos começado perdendo, fizemos uma boa partida. Acho que o primeiro tempo foi muito bom. Talvez eles tenham encontrado o gol, mas, enfim, felizmente, no segundo tempo também entramos muito bem, conseguimos converter a chance que tivemos e estamos felizes por esses pontos”, concluiu Lescano.

Próximo compromisso do Vasco

O Vasco retorna a campo na próxima terça-feira (15), para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será às 19h (de Brasília), em São Januário. A partida de ida terminou 0 a 0 e, caso o empate persista, a classificação será decidida nos pênaltis.