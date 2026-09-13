José Mourinho apoia postura de Vini Jr no Real Madrid - Foto: Thomas Coex / AFP)

José Mourinho apoia postura de Vini Jr no Real MadridFoto: Thomas Coex / AFP)

Publicado 13/09/2026 10:00

Vini Jr. está com moral com o técnico do Real Madrid, José Mourinho. Após a vitória por 4 a 1 contra o Rayo Vallecano neste sábado (12), o brasileiro participou diretamente de um dos gols da equipe e recebeu elogios do treinador, que enalteceu o empenho e a forma física do brasileiro de 26 anos.





"Fisicamente, está em sua melhor forma. Falta um milímetro para a sua velocidade máxima, mas a capacidade de repetir esforços é enorme. Ele já entendeu que minhas exigências do ponto de vista defensivo são altas. É um processo que ele está assimilando. Mentalmente é muito forte. É um garoto que tem muitos anos de Real Madrid, conhece o clube melhor do que ninguém", disse Mourinho. Leia mais: Palmeiras vence o São Paulo e retoma a liderança do Flamengo "Fisicamente, está em sua melhor forma. Falta um milímetro para a sua velocidade máxima, mas a capacidade de repetir esforços é enorme. Ele já entendeu que minhas exigências do ponto de vista defensivo são altas. É um processo que ele está assimilando. Mentalmente é muito forte. É um garoto que tem muitos anos de Real Madrid, conhece o clube melhor do que ninguém", disse Mourinho.





Na ocasião, Vinicius Júnior atuou quase todo o jogo, sendo substituído aos 44 minutos do segundo tempo. No duelo, deu uma assistência para Jude Bellingham, no terceiro gol da equipe, ainda no primeiro tempo. Alvaro Carreras e Kylian Mbappé, duas vezes, marcaram os outros gols do clube merengue. Confira também: Bortoleto lamenta não estar '100% confiante' em treino classificatório Na ocasião, Vinicius Júnior atuou quase todo o jogo, sendo substituído aos 44 minutos do segundo tempo. No duelo, deu uma assistência para Jude Bellingham, no terceiro gol da equipe, ainda no primeiro tempo. Alvaro Carreras e Kylian Mbappé, duas vezes, marcaram os outros gols do clube merengue.





Vinicius Júnior vem assumindo uma outra postura nesta temporada no Real Madrid. O brasileiro vem tendo mais participação defensiva e articulando as jogadas. Na atual temporada, o atacante participou de três assistências e marcou um gol em seis jogos pelo clube espanhol. A forma como Vinicius vem jogando está sendo aprovada por José Mourinho. Leia mais: Técnico do Barcelona rasga elogios a Raphinha: 'Está em outro nível' Vinicius Júnior vem assumindo uma outra postura nesta temporada no Real Madrid. O brasileiro vem tendo mais participação defensiva e articulando as jogadas. Na atual temporada, o atacante participou de três assistências e marcou um gol em seis jogos pelo clube espanhol. A forma como Vinicius vem jogando está sendo aprovada por José Mourinho.