José Mourinho apoia postura de Vini Jr no Real MadridFoto: Thomas Coex / AFP)
"Fisicamente, está em sua melhor forma. Falta um milímetro para a sua velocidade máxima, mas a capacidade de repetir esforços é enorme. Ele já entendeu que minhas exigências do ponto de vista defensivo são altas. É um processo que ele está assimilando. Mentalmente é muito forte. É um garoto que tem muitos anos de Real Madrid, conhece o clube melhor do que ninguém", disse Mourinho.
Na ocasião, Vinicius Júnior atuou quase todo o jogo, sendo substituído aos 44 minutos do segundo tempo. No duelo, deu uma assistência para Jude Bellingham, no terceiro gol da equipe, ainda no primeiro tempo. Alvaro Carreras e Kylian Mbappé, duas vezes, marcaram os outros gols do clube merengue.
Vinicius Júnior vem assumindo uma outra postura nesta temporada no Real Madrid. O brasileiro vem tendo mais participação defensiva e articulando as jogadas. Na atual temporada, o atacante participou de três assistências e marcou um gol em seis jogos pelo clube espanhol. A forma como Vinicius vem jogando está sendo aprovada por José Mourinho.
"É um garoto que está absolutamente tranquilo. Está no momento de assistências, e já chegará o dos gols", concluiu Mourinho.
Com esse resultado, o Real Madrid assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com os mesmos 12 pontos do líder Barcelona, mas com um jogo a mais. O próximo compromisso do Real na competição será na próxima terça-feira (15), contra o Elche, no estádio Manuel Martínez Valero.
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