Gabriel Bortoleto ficou atrás de seu companheiro da equipe Audi, Nico HulkenbergDivulgação/Audi
Bortoleto lamenta não estar '100% confiante' em treino classificatório
Piloto brasileiro não conseguiu avançar para o Q3 e admite dificuldade na nova pista de Madriring, palco do GP da Espanha
Bortoleto lamenta não estar '100% confiante' em treino classificatório
Piloto brasileiro não conseguiu avançar para o Q3 e admite dificuldade na nova pista de Madriring, palco do GP da Espanha
Alex Sandro treina com o time e se aproxima de retorno ao Flamengo
Lateral-esquerdo não entra em campo desde o dia 29 de julho; dores na panturrilha direita têm adiado sua volta aos gramados
Pedro Emanuel enxerga 'grande lição' em virada do Vasco sobre o Grêmio
Técnico cruz-maltino elogiou o comportamento da equipe e abriu o jogo sobre os aprendizados do triunfo pela 27ª rodada do Brasileirão
Marcão lamenta gols após substituições e revela conversa com árbitro
Técnico do Fluminense elogia Castillo e evita entrar em polêmica sobre a reclamação com a arbitragem no primeiro gol do Atlético-MG
Thiago Mendes exalta virada do Vasco sobre o Grêmio: 'Não desistimos'
Capitão cruz-maltino marcou o gol de empate, já aos 30 do segundo tempo; após o jogo, enfatizou o 'espírito de vencedor' da equipe
Bruno Guimarães faz golaço em vitória do Arsenal na Premier League
Volante brasileiro sai da reserva para ajudar no 2 a 0, em mais um bom resultado da equipe inglesa neste início de temporada