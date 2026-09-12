Rodrigo Bellão está pressionado com o atual momento do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Bellão liga alerta no Botafogo: 'Atenção com responsabilidade'
Técnico do Glorioso aponta o que deu errado no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e pede resposta rápida do time para se afastar do Z-4
Problema defensivo do Botafogo preocupa
Análise de Bellão sobre o empate
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Vitinho admite que Botafogo está devendo: 'Pode fazer melhor'
Lateral concorda com frustação dos torcedores com a campanha ruim do Glorioso no Campeonato Brasileiro, mas confia em recuperação
Botafogo não aproveita expulsão de Wallace Yan e tropeça no Bragantino
Dominado até o cartão vermelho do atacante adversário, Glorioso fica no 1 a 1 no Nilton Santos e vê o Z-4 ficar cada vez mais perto
Botafogo apresenta Ziyech à torcida no Nilton Santos
Atacante marroquino deixa recado aos botafoguenses antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
Matheus Martins segue fora dos jogos, e Botafogo explica situação
Atacante está reintegrado ao elenco desde domingo, após o Dínamo de Moscou devolvê-lo sob o argumento de reprovação nos exames médicos
Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem
Alvinegro ocupa a 14ª posição e terá baixa importante no ataque, enquanto adversário chega pressionado após duas derrotas seguidas
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