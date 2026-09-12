Danilo disputa a bola em Botafogo x Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão - VÃ­tor Silva/Botafogo

Danilo disputa a bola em Botafogo x Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do BrasileirãoVÃ­tor Silva/Botafogo

Publicado 12/09/2026 22:30



O Botafogo fez a festa do torcedor ao apresentar o marroquino Ziyech no Nilton Santos, mas em campo irritou e preocupou. Com um primeiro tempo desastroso, viu o jogo mudar com a expulsão de Wallace Yan antes do intervalo, e mesmo assim não passou de um empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, complicando-se no Brasileirão.

Sem vencer há seis rodadas, o Glorioso está com 32 pontos e vê a zona de rebaixamento se aproximar. Com os resultados da rodada neste sábado (12), segue em 14º lugar, agora a apenas quatro de distância para o Vasco, 17º colocado.



Botafogo dominado no primeiro tempo

A verdade é que o time de Rodrigo Bellão sobreviveu ao primeiro tempo e contou com a incompetência do Red Bull Bragantino e uma decisão questionável da arbitragem. Numa atuação muito ruim e que gerou vaias da torcida antes dos 30 minutos, o time saiu perdendo por apenas 1 a 0 e ficou muito no lucro.

Sem meio de campo, muito espaçado e perdendo todos os duelos e segundas bolas, o Botafogo foi dominado pelo adversário. Até começou bem, com duas finalizações perigosas de Montoro, aos dois minutos, mas depois não teve saída da defesa e não conseguiu segurar a bola.



E o Bragantino foi empilhando chances; em uma delas, Gabriel Batista fez grande defesa em cabeçada à queima-roupa de Fernando. Até que abriu o placar aos 29 em mais uma roubada na intermediária: Montoro foi desarmado e Wallace Yan cruzou para Lucas Monzón tentar cortar e fazer gol contra.



Expulsão do Bragantino muda a partida



O Botafogo seguiu sem conseguir trocar passes ou chegar ao ataque e o adversário desperdiçou contra-ataques e finalizações. Até que o VAR viu uma agressão questionável de Wallace Yan, ao trombar em velocidade em Ferraresi, e recomendou a revisão do lance.

O árbitro resolveu dar o cartão vermelho ao jovem ex-Flamengo, que deixou o campo aos prantos, aos 43 minutos. E somente depois disso o Botafogo voltou a aparecer dentro da área do Bragantino, especialmente no segundo tempo.

Com a entrada de Kadir no lugar do inoperante Villalba no intervalo, o time teve mais presença de área. E quase empatou aos dois minutos, com o próprio jovem que não conseguiu tocar direito na pequena área.

Empate pelo alto

Com mais jogadores pisando a área, o Botafogo apostou nos cruzamentos e nas inversões e a tática deu certo. Foi assim que Vitinho empatou aos 10, pouco depois de Pitta quase ampliar em cabeçada que parou em Gabriel Batista salvou, aos 7.

A virada quase veio em outra cabeçada, de Danilo Pereira que Tiago Volpi espalmou, mas as dificuldades do Glorioso voltaram quando o Bragantino passou a jogar com três zagueiros. Sem mais a vantagem na área, o time teve novas dificuldades e ainda deu espaço para contra-ataques, como em lance de Lucas Barbosa, que chutou rente ao travessão.

Bellão então promoveu a reestreia de Tiquinho Soares na esperança de resolver o jogo. Mas foi Gabriel Batista quem evitou o pior, numa defesa cara a cara com Herrera, aos 44.