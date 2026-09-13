Novo reforço do Botafogo, o meio-campista marroquino, Hakim Ziyech, foi oficialmente apresentado para os torcedores antes da partida contra o BragantinoVitor Silva / Botafogo

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Novo reforço do Botafogo, Hakim Ziyech foi oficialmente apresentado para os torcedores antes da partida contra o Bragantino e ainda foi homenageado com um bandeirão.