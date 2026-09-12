Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona - Lluis Gene / AFP

Raphinha comemora gol marcado pelo BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 12/09/2026 16:14

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, elogiou o atacante brasileiro Raphinha , artilheiro da equipe neste início de temporada, neste sábado (12). O afirmando que ele está jogando "em outro nível".

Raphinha, que tem sido utilizado por Flick como referência no ataque nos primeiros jogos da nova temporada, tem oito gols e uma assistência em cinco jogos entre Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

"Ele está jogando de maneira fantástica, em outro nível, é incrível", disse o treinador alemão em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Levante.

"Quando ele está assim, para mim é um dos melhores jogadores do mundo", acrescentou Flick, que se mostrou satisfeito com os diferentes perfis que tem à disposição no ataque, com Raphinha, Gabriel Jesus e Lamine Yamal.

"Mas [Anthony] Gordon, [Karim] Adeyemi e [Dani] Olmo também podem jogar, assim como Fermín [López]. Temos várias opções", afirmou o técnico 'blaugrana', que também alertou seus jogadores para que não percam o foco.

O Barcelona começou a temporada com cinco vitórias, três delas com goleadas de cinco gols, e já é líder isolado do Espanhol.

"Estamos muito felizes por estar neste nível, mas sabemos que temos de demonstrar isso em cada jogo", lembrou Flick. "Se mudarmos algo nessa atitude, não estaremos indo na direção certa, e é isso que não queremos", afirmou.

O principal objetivo do Barcelona nesta temporada é a Champions, mas Flick lembrou que o presidente do clube, Joan Laporta, também quer um terceiro título consecutivo da LaLiga.

"Falei com torcedores, com pessoas em Barcelona. Este ano temos que vencer a Liga dos Campeões e, claro, isso é um sonho para nós, esse é o nosso objetivo", disse o treinador.

"O presidente também disse que a LaLiga também é importante, e vencer a LaLiga três vezes seguidas seria incrível", concluiu.

*Informações da AFP