João Pedro com a camisa do ChelseaDivulgação / Chelsea
Jornal espanhol destaca fase de João Pedro: 'O homem da moda'
Atacante, de 24 anos, vive excelente momento pelo Chelsea; na última janela de transferências, o Barcelona tentou sua contratação
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Atacante, de 29 anos, defende o Tottenham e negociou com o clube carioca nos últimos dias; atleta fez parte da Seleção na Copa de 2022
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Alvinegro foi o clube que mais contratou, enquanto os rivais aproveitaram o período para buscar peças pontuais para o segundo semestre
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