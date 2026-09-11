João Pedro com a camisa do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro com a camisa do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 11/09/2026 22:50

Em grande fase no Chelsea, o atacante João Pedro, de 24 anos, recebeu elogios do jornal espanhol "AS". Convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos primeiros compromissos depois da Copa do Mundo, o jogador foi chamado de o "homem da moda" pela publicação.

Diante do excelente começo de temporada do centroavante, a diário relembrou o interesse do Barcelona na contratação de João Pedro e afirmou que o clube espanhol não estava errado de buscá-lo.

"O Barcelona passou todo o verão em busca de um camisa 9. Na capital catalã, Julián Álvarez sempre foi (e continua sendo) a principal opção para reforçar o ataque de Hansi Flick. No entanto, o clube também monitorou outros nomes para manter a busca ativa, enquanto tentava abrir caminho para o argentino. João Pedro, por vezes, foi um jogador muito desejado pelo Barça. Deco o tem em alta consideração", disse o diário.

Apesar do desejo do Barcelona, o Chelsea segurou o atacante, que vive excelente momento desde a chegada de Xabi Alonso. O próprio brasileiro destacou a chegada do espanhol como fundamental para a melhora no astral do clube inglês.

"Se o tempo provou alguma coisa, é que o Barcelona estava certo. João Pedro é agora um dos melhores atacantes da Europa. Xabi Alonso encontrou nele um jogador que marca gols, dribla, finta e dá um show. Apesar da derrota no Emirates Stadium no último fim de semana, os torcedores do Chelsea estão certos de que será uma temporada promissora. Isso se deve à orientação do técnico e à imensa qualidade do trio de ataque liderado pelo melhor jogador da Premier League", afirmou o jornal.

João Pedro chegou ao Chelsea no meio do ano passado e no total entrou em campo em 57 partidas, anotou 25 gols e deu oito assistências. O brasileiro participou do título dos Blues no Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar do excelente momento, que já dura desde a última temporada, João Pedro acabou sendo preterido por Carlo Ancelotti e ficou de fora da disputa da Copa do Mundo de 2026.