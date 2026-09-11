Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
Bortoleto exalta circuito de Madri na F1: 'Não tem como você ter medo'
Brasileiro participou das duas atividades desta sexta-feira (11) e ressaltou a necessidade de confiança para encarar o traçado espanhol
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Cruzeiro encaminha contratação de ex-Flamengo por empréstimo
Uruguaio, de 28 anos, pertence ao Rubro-Negro e estava atuando pelo River Plate, mas não conseguiu se firmar no clube argentino
Vasco desiste da contratação de Richarlison
Cruz-Maltino tinha negociação bem encaminhada com o Tottenham, mas diante da recusa de um contrato longo se retirou das conversas
Fluminense se preocupa com desgaste para sequência decisiva
Tricolor enfrenta o Atlético-MG no sábado para se manter no G-4 do Brasileirão, e buscará vaga na semifinal da Libertadores na terça-feira
Botafogo encerra busca por reforços e não contratará mais na janela
Clube reformula elenco e termina período com nove chegadas e 15 saídas, além de redução superior a R$ 6 milhões na folha salarial
Real Madrid avalia futuro de Endrick e não descarta novo empréstimo
Atacante de 20 anos recebeu propostas de Aston Villa e Roma na última janela, mas permaneceu na Espanha após ser convencido por Mourinho
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