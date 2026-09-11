Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 11/09/2026 15:20

chutar um microfone durante partida contra o Mirassol, no Brasileirão. A punição foi definida em julgamento nesta sexta-feira (11), no qual o órgão decidiu ampliar o gancho inicial, que era de dois jogos, ao analisar recurso do clube da capital paulista.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com suspensão de três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por. A punição foi definida em julgamento nesta sexta-feira (11), no qual o órgão decidiu ampliar o gancho inicial, que era de dois jogos, ao analisar recurso do clube da capital paulista.

O cumprimento será dentro do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o treinador português não estará no banco de reservas no clássico deste sábado (12), contra o São Paulo, marcado para as 18h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Ele também estará ausente dos duelos com Grêmio e Bahia, nas rodadas seguintes.



Abel trabalhou normalmente à beira do gramado no empate com o Botafogo, durante o final de semana passado.

O Palmeiras havia conseguido um efeito suspensivo, por isso, durante o final de semana passado.

O português foi denunciado com base em imagens da transmissão da partida contra o Mirassol. Nelas, aparece chutando deliberadamente um equipamento de captação de áudio instalado junto ao gramado, utilizado pela equipe responsável por transmitir o jogo.



O caso foi enquadrado como conduta antidesportiva, de acordo com o artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva.