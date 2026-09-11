Carro de Sorba Thomas ficou de cabeça para baixo depois do acidente - Reprodução / Internet

Carro de Sorba Thomas ficou de cabeça para baixo depois do acidenteReprodução / Internet

Publicado 11/09/2026 13:54 | Atualizado 11/09/2026 14:55

Atacante do Hull City, Sorba Thomas se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (11) em Cottingham, na Inglaterra. O jogador capotou o carro e acabou de cabeça para baixo em uma rua residencial perto do centro de treinamento do clube, mas passa bem.

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As fotos que circularam nas redes sociais mostram o veículo completamente virado, com os vidros quebrados. O time inglês, porém, garantiu que o atleta não teve nenhum ferimento.



“O Hull City está aliviado em confirmar que Sorba Thomas está ileso após um acidente de trânsito nas proximidades do centro de treinamento do clube, em Cottingham. O clube está ciente das imagens do carro circulando nas redes sociais e pode tranquilizar os torcedores de que ele não sofreu ferimentos e saiu de seu veículo completamente ileso”, informou o clube, em comunicado oficial. As fotos que circularam nas redes sociais mostram o veículo completamente virado, com os vidros quebrados. O time inglês, porém, garantiu que o atleta não teve nenhum ferimento.“O Hull City está aliviado em confirmar que Sorba Thomas está ileso após um acidente de trânsito nas proximidades do centro de treinamento do clube, em Cottingham. O clube está ciente das imagens do carro circulando nas redes sociais e pode tranquilizar os torcedores de que ele não sofreu ferimentos e saiu de seu veículo completamente ileso”, informou o clube, em comunicado oficial.

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Recém-contratado pelo Hull City

Sorba Thomas chegou ao clube na última janela de transferências. O atacante de 27 anos foi comprado ao Stoke City, também da Inglaterra, por cerca de 9 milhões de euros (R$ 53 milhões). Até aqui, ele entrou em campo duas vezes, mas ainda não participou de gols.



A estreia foi no empate por 0 a 0 com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. Depois, atuou na derrota por 1 a 0 para o Sunderland, pela Copa da Liga Inglesa.

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A trajetória do jogador

Antes de deixar o Stoke City para se tornar reforço do Hull City, Sorba Thomas passou por times de menor expressão no futebol inglês. Ao longo da carreira como profissional, defendeu Boreham Wood, Huddersfield Town e Blackburn Rovers. Além deles, vestiu a camisa do Nantes, da França.

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Agenda

Sem saber se poderá contar com Sorba Thomas, o Hull City se prepara para encarar o Chelsea, neste sábado (12). A bola vai rolar às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela quarta rodada do Campeonato Inglês.