Matías Viña em ação pelo River Plate, da Argentina - Divulgação / River Plate

Matías Viña em ação pelo River Plate, da ArgentinaDivulgação / River Plate

Publicado 11/09/2026 13:15 | Atualizado 11/09/2026 13:23



O Cruzeiro tenta aproveitar as últimas horas da janela de transferências para acertar a chegada de Matías Viña. Lateral-esquerdo do Flamengo , o uruguaio está emprestado ao River Plate, da Argentina, e desponta como o novo alvo da Raposa, segundo informações do jornalista Germán García Grova.

A negociação precisa avançar rapidamente, já que a janela de transferências se encerra nesta sexta-feira (11). Com isso, o clube mineiro corre contra o tempo para viabilizar um acordo.

Aos 28 anos, o jogador está em Buenos Aires desde o início do ano, com vínculo de empréstimo válido até o fim da temporada. Antes de uma possível saída, no entanto, alguns pontos do negócio entre argentinos e cariocas ainda precisam ser resolvidos.

Na atual temporada, o uruguaio somou 14 partidas pelos Millonarios e também defendeu sua seleção na Copa do Mundo, entrando em campo na estreia, no empate por 1 a 1 diante da Arábia Saudita.



Passagem pelo Flamengo



A passagem do defensor pelo Rio de Janeiro foi marcada por dificuldades físicas que reduziram bastante sua participação em campo. Ele chegou ao clube rubro-negro em 2024, depois dos cariocas pagarem 8 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época) à Roma.



Na sua primeira temporada, disputou 22 jogos, balançou as redes uma vez e concedeu duas assistências. Ainda naquele ano, porém, uma grave lesão no joelho o afastou dos gramados por aproximadamente dez meses.

De volta aos treinos, o lateral-esquerdo não conseguiu recuperar espaço sob o comando do então técnico Filipe Luís, atuando em apenas dez partidas em 2025, sem participar diretamente de gols.



Antes de desembarcar na Gávea, o atleta viveu uma fase de destaque no futebol brasileiro vestindo a camisa do Palmeiras. Entre 2020 e 2021, conquistou três títulos pelo Verdão: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria