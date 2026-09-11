Gonzalo Plata entrou em campo na vitória do Flamengo sobre o Independiente del Valle (EQU), pela Libertadores - Rodrigo Buendia / AFP

Gonzalo Plata entrou em campo na vitória do Flamengo sobre o Independiente del Valle (EQU), pela LibertadoresRodrigo Buendia / AFP

Publicado 11/09/2026 07:45

Compatriota no Flamengo





“Muito bom, nunca tive outro equatoriano no time. Se tiver confiança, vai ajudar muito a equipe. Eu me sinto muito bem com ele, tanto dentro como fora de campo, nos treinos. Posso compartilhar muito mais, rir muito mais, falar em espanhol com mais uma pessoa”, avaliou. Gonzalo Plata valorizou a contratação do atacante Anthony Valencia , equatoriano que chegou ao Rubro-Negro para a sequência da temporada.“Muito bom, nunca tive outro equatoriano no time. Se tiver confiança, vai ajudar muito a equipe. Eu me sinto muito bem com ele, tanto dentro como fora de campo, nos treinos. Posso compartilhar muito mais, rir muito mais, falar em espanhol com mais uma pessoa”, avaliou.

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Situação na Libertadores

O Flamengo abriu boa vantagem sobre o Independiente del Valle (EQU) por uma vaga na semifinal do torneio continental. Bruno Henrique e Léo Pereira foram os responsáveis por balançar a rede e selar a vitória em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.



Com o 2 a 0, o Rubro-Negro poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. O duelo de volta acontecerá na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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Foco no Campeonato Brasileiro

Antes de decidir as quartas da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o líder da competição nacional, com 54 pontos. Quem aparece em segundo lugar é o Palmeiras, que tem 53.