“Foram dias complicados, porque estava esperando que alguma coisa se resolvesse. Mas estou feliz, de volta. Como todos estão vendo, joguei, não tenho nenhuma dor, não tenho nada. Não sei o que eles inventaram, mas estou muito bem. Estou com o grupo aqui que sempre me abraça e me dá carinho. Minha volta foi muito boa”, disse o jogador, na zona mista.
“Muito bom, nunca tive outro equatoriano no time. Se tiver confiança, vai ajudar muito a equipe. Eu me sinto muito bem com ele, tanto dentro como fora de campo, nos treinos. Posso compartilhar muito mais, rir muito mais, falar em espanhol com mais uma pessoa”, avaliou.
O Flamengo abriu boa vantagem sobre o Independiente del Valle (EQU) por uma vaga na semifinal do torneio continental. Bruno Henrique e Léo Pereira foram os responsáveis por balançar a rede e selar a vitória em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.
Com o 2 a 0, o Rubro-Negro poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. O duelo de volta acontecerá na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Antes de decidir as quartas da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o líder da competição nacional, com 54 pontos. Quem aparece em segundo lugar é o Palmeiras, que tem 53.
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