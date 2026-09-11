Gonzalo Plata entrou em campo na vitória do Flamengo sobre o Independiente del Valle (EQU), pela LibertadoresRodrigo Buendia / AFP

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Theo Faria
De volta ao Flamengo, Gonzalo Plata comentou a transferência frustrada ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante havia sido vendido nesta janela de transferências, mas acabou reprovado nos exames médicos e retornou ao Rubro-Negro. Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, no Equador, na última quinta-feira (10), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
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“Foram dias complicados, porque estava esperando que alguma coisa se resolvesse. Mas estou feliz, de volta. Como todos estão vendo, joguei, não tenho nenhuma dor, não tenho nada. Não sei o que eles inventaram, mas estou muito bem. Estou com o grupo aqui que sempre me abraça e me dá carinho. Minha volta foi muito boa”, disse o jogador, na zona mista.

Os russos não divulgaram detalhes sobre a reprovação do equatoriano e disseram não ter concretizado a transferência “por uma série de razões e levando em consideração os interesses de longo prazo do clube”. Matheus Martins, do Botafogo, passou pela mesma situação.
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Compatriota no Flamengo

Gonzalo Plata valorizou a contratação do atacante Anthony Valencia, equatoriano que chegou ao Rubro-Negro para a sequência da temporada.

“Muito bom, nunca tive outro equatoriano no time. Se tiver confiança, vai ajudar muito a equipe. Eu me sinto muito bem com ele, tanto dentro como fora de campo, nos treinos. Posso compartilhar muito mais, rir muito mais, falar em espanhol com mais uma pessoa”, avaliou.
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Situação na Libertadores

O Flamengo abriu boa vantagem sobre o Independiente del Valle (EQU) por uma vaga na semifinal do torneio continental. Bruno Henrique e Léo Pereira foram os responsáveis por balançar a rede e selar a vitória em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.

Com o 2 a 0, o Rubro-Negro poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. O duelo de volta acontecerá na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
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Foco no Campeonato Brasileiro

Antes de decidir as quartas da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o líder da competição nacional, com 54 pontos. Quem aparece em segundo lugar é o Palmeiras, que tem 53.